Comunicat | O nouă etapă pentru TSD Alba: Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației

O nouă etapă pentru TSD Alba: Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației

Ieri a fost un moment de viitor, o zi în care am simțit din plin energia și determinarea noii generații de tineri social-democrați din județul nostru. Conferința Județeană a TSD Alba nu a fost doar despre alegeri, ci despre asumarea unei misiuni clare pentru următorii ani.

Pe această cale, transmitem felicitări deosebite colegului nostru, Mario Ștefănescu, noul președinte al Tinerilor Social-Democrați Alba și întregii echipe de conducere alese! Totodată, îi mulțumim fostului președinte, Stelian Țîrău, pentru toată implicarea, munca depusă și echilibrul cu care a coordonat organizația într-o perioadă plină de provocări electorale.

Am format o echipă puternică și susținută de seniori, având parte de un parteneriat solid între generații. Adresăm mulțumiri speciale domnului președinte Corneliu Muresan pentru încrederea deplină, viziunea și susținerea constantă pe care o acordă tinerilor. De asemenea, sprijinul și inspirația venite din partea conducerii, a mentorilor noștri, precum domnul vicepreședinte al Parlamentului European, Victor Negrescu, a domnilor deputați, a doamnelor și domnilor primari și viceprimari, consilieri județeni, locali și a întregii echipe PSD Alba ne onorează și ne oferă certitudinea că vocea tinerilor este cu adevărat ascultată la masa deciziilor.

Acesta este un început promițător. Ne dorim un mandat caracterizat prin acțiune, transparență și prezență activă în teritoriu.

Obiectivele noastre sunt clare:

*Proiecte de bun-simț: Inițiative reale, palpabile, care să răspundă nevoilor actuale ale comunităților noastre.

*Vizibilitate și implicare: Vrem să fim prezenți în cât mai multe localități din județ, aproape de oameni și de realitățile lor.

*Sprijin pentru cei vulnerabili: Ne asumăm datoria morală de a fi alături de persoanele care au cea mai mare nevoie de ajutor.

Un gând de profundă recunoștință se îndreaptă către colegii noștri dragi din județele vecine: Sibiu, Mureș și Cluj, care au călătorit pentru a ne fi alături și a ne susține. Prezența voastră dă startul unor colaborări interjudețene puternice!

Mulțumiri speciale merg către bunul nostru prieten, Florian Giubega, pentru sprijinul său constant și pentru că a acceptat să prezideze conferința noastră.

Aceasta este echipa cu care ieșim în față să demonstrăm că tinerii pot reprezenta o soluție pentru administrația publică:

PREȘEDINTE:

Ștefănescu Mario

SECRETAR EXECUTIV:

Horvat Beniamin

PRIM-VICEPREȘEDINTE:

Clepan Robert

VICEPREȘEDINȚI:

Avrămuț Voinea

Bogdan Andreea

Găldean Vlad

Heler Răzvan

Juncan Ștefana

Marina Carina

Motocea Dan Cristian

Susan David

Tomuș George

MEMBRII BIROULUI POLITIC JUDEȚEAN:

Bârsan Ioana

Bota Roberto

Bozoșan Adrian

Clepan Răzvan

Crișan Yasmeen

Folea Sabin

Ghișa Adrian

Goia Emanuel

Jurcă Bogdan

Man Adelina

Miclea Sebastian

Morcan Florin

Muntean Ranya

Munțiu Andreea

Nagy Viviana Maria

Nedela Claudia Maria

Oprita Georgiana

Pascu Laurențiu

Popa Andrei

Popa Andrei Vasile

Popescu Andrei

Sasu George

Sîrbu Costel

Stânea Adelina

Susan Ioana

Trif Avram

Mergem înainte uniți, cu respect pentru trecut și cu o dorință uriașă de a construi un județ din care tinerii să nu mai plece, ci în care să își dorească să trăiască și să evolueze.

Munca noastră începe acum!

(comunicat de presă TSD Alba)

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