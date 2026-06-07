Bacalaureat 2026 | La ce oră încep examenele de la Bac și ce se întâmplă dacă întârzii. Reguli în sala de examen
Bacalaureat 2026 | La ce oră încep examenele de la Bac și ce se întâmplă dacă întârzii. Reguli în sala de examen
Examenul de Bacalaureat 2026 se apropie, iar absolvenții de liceu din România trebuie să cunoască pe lângă materia pentru probele scrise, și regulile stricte de organizare. Ora de prezentare în centrul de examen, accesul în săli și obiectele interzise sunt aspecte esențiale care pot face diferența între participarea la examen și eliminarea din concurs.
Elevii care susțin examenul de Bacalaureat 2026 trebuie să respecte o serie de reguli stricte în ziua probelor scrise. Accesul în sălile de examen este permis doar într-un anumit interval orar, iar întârzierea poate duce la pierderea dreptului de a participa la probă.
La ce oră încep probele scrise de la bac 2026
Probele scrise din cadrul examenului de Bacalaureat 2026 încep la ora 09:00, în toate centrele de examen din țară. Candidații sunt însă sfătuiți să ajungă mai devreme, pentru a evita eventualele probleme legate de identificare sau repartizarea în săli.
Accesul elevilor în sălile de examen este permis în prima parte a dimineții, înainte de distribuirea subiectelor. După închiderea accesului și după începerea procedurilor de examen, niciun candidat nu mai poate intra în sală.
Pentru a participa la probă, elevii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valabil, care va fi verificat înainte de intrarea în sala de examen.
Ce documente trebuie să aibă elevii
În ziua examenului, candidații trebuie să prezinte:
-cartea de identitate;
-cartea de identitate provizorie;
-pașaportul, în cazul elevilor aflați în situații speciale.
Fără un document de identitate valabil, accesul în sala de examen nu este permis.
Ce se întâmplă dacă întârzii la Bac
Una dintre cele mai frecvente întrebări ale candidaților este legată de întârzierea în ziua examenului. Potrivit regulilor aplicate la Bacalaureat, elevii care ajung după închiderea accesului în săli nu mai sunt primiți la examen. Din acest motiv, inspectoratele școlare recomandă candidaților să fie prezenți la centrul de examen cu suficient timp înainte de începerea probei.
O întârziere de câteva minute poate însemna pierderea posibilității de a susține examenul în acea zi și reprogramarea pentru o sesiune viitoare.
Alte reguli importante în sala de examen
Sancțiunile pentru tentativă de fraudă sunt foarte severe. Candidații surprinși cu telefoane mobile, materiale interzise sau alte dispozitive electronice sunt eliminați din examen, indiferent dacă au folosit sau nu respectivele obiecte.
În plus, elevii eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu mai au dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.
Calendarul probelor scrise la Bac 2026
Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, probele scrise se vor desfășura astfel:
29 iunie 2026 – Limba și literatura română;
30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;
2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării;
3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.
Pentru absolvenții de liceu, respectarea regulilor de organizare este la fel de importantă ca pregătirea pentru examen. O simplă întârziere sau introducerea unui obiect interzis în sala de examen poate avea consecințe serioase și poate compromite participarea la Bacalaureatul 2026.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Președinții Curților de Apel acuză Guvernul de „subordonarea justiției”: „Este un nou atac asupra independenței puterii judecătorești”
Președinții Curților de Apel acuză Guvernul de „subordonarea justiției”: „Este un nou atac asupra independenței puterii judecătorești” Reuniți la Oradea în perioada 3–5 iunie 2026, președinții curților de apel din România lansează un avertisment dur la adresa Guvernului și a clasei politice, acuzând o nouă tentativă de subordonare a puterii judecătorești și de afectare a […]
Românii, notificați prin SMS când se apropie de consumul de energie estimat: Consumatorii vor putea da review-uri furnizorului
Românii, notificați prin SMS când se apropie de consumul de energie estimat: Consumatorii vor putea da review-uri furnizorului Românii vor fi notificați prin SMS de la furnizorul de energie electrică, în momentul când se apropie de consumul estimat lunar. Măsura îi va ajuta pe consumatori să controleze mai bine costurile cu energia, la fel ca […]
PENSII 2026 | Cât va costa cumpărarea unui an de vechime la pensie de la data de 1 iulie
PENSII 2026 | Cât va costa cumpărarea unui an de vechime la pensie de la data de 1 iulie Românii care intenționează să își completeze stagiul de cotizare pentru pensie vor plăti mai mult începând cu 1 iulie 2026. Creșterea salariului minim brut pe economie va duce automat la majorarea contribuției necesare pentru cumpărarea vechimii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Președinții Curților de Apel acuză Guvernul de „subordonarea justiției”: „Este un nou atac asupra independenței puterii judecătorești”
Președinții Curților de Apel acuză Guvernul de „subordonarea justiției”: „Este un nou atac asupra independenței puterii judecătorești” Reuniți la Oradea...
Bacalaureat 2026 | La ce oră încep examenele de la Bac și ce se întâmplă dacă întârzii. Reguli în sala de examen
Bacalaureat 2026 | La ce oră încep examenele de la Bac și ce se întâmplă dacă întârzii. Reguli în sala...
Știrea Zilei
VIDEO | Bărbat de 50 de ani, din Oarda, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolului: Beat mangă, a provocat un accident în Lancrăm
Bărbat de 50 de ani, din Oarda, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolului: Beat mangă, a provocat un accident în...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 7 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 7 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
UPDATE FOTO | ACCIDENT în Lancrăm: Impact între două autoturisme pe strada Nouă
ACCIDENT în Lancrăm: Impact între două autoturisme pe strada Nouă Un accident rutier s-a produs în seara zilei de sâmbătă,...
Șofer din Alba trimis în judecată după ce expertiza a confirmat efectele unui drog sintetic asupra capacității de a conduce
Șofer din Alba trimis în judecată după ce expertiza a confirmat efectele unui drog sintetic asupra capacității de a conduce...
Politică Administrație
Comunicat | O nouă etapă pentru TSD Alba: Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației
O nouă etapă pentru TSD Alba: Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației Ieri a fost un moment de viitor, o...
Comunicat PSD Alba | Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte
Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte Organizația Femeilor Social Democrate...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...