Poli Timișoara 2 – Metalurgistul Cugir 1-1 (1-1) | O remiză cât un eșec pentru „roș-albaștri”
Poli Timișoara 2 – Metalurgistul Cugir 1-1 (1-1) | O remiză cât un eșec pentru „roș-albaștri”
Metalurgistul Cugir a reușit doar o remiză, la Șag, cu echipa secundă a Politehnici Timișoara, rezultat care trebuie considerat o decepție
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P
. Un 1-1 (1-1), care înseamnă mai degrabă semi-eșec pentru „roș-albaștri”, care au luat un singur punct în utlimele două jocuri
Gavrilă (34), șut de la 18 metri, la Herlea nu reușește să intervină. Bura a egalat cu capul (44), la centrarea lui Igwe. După pauză s-au distins cei doi portari, Herlea și Ungureanu
Arbitri B. Boska, I, Humița, Cl. Gogu (toți Caraș-Severin) rezervă Al. Brașoveanu (Timiș) Observatori Șt. Erdei (Bihor), M. Boru (Caraș-Severin)
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