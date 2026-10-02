Curier Județean

Cât costă administrația județeană din Alba vidanjarea bazinelor de levigat ale depozitelor neconforme de deșeuri din Alba Iulia și Aiud

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Cât costă administrația județeană din Alba vidanjarea bazinelor de levigat ale depozitelor neconforme de deșeuri din Alba Iulia și Aiud

Consiliul Județean Alba a finalizat miercuri, 30 septembrie 2026, procedura de achiziție directă a serviciilor de vidanjare a bazinelor de levigat ale depozitelor neconforme de deșeuri din Alba Iulia și Aiud.

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Serviciile contractet include și transportul şi deversarea levigatului în staţii de epurare autorizate.

Serviciile în cauză urmează să fie prestate de SC Dami Prod SRL Teiuș.

Valoarea achiziției făcute de administrația județeană din Alba este de 219.496,50 lei, echivalentul a 43.323,10  euro, fără TVA.

Depozitul neconform de deșeuri de la Aiud a fost închis în 2015, iar cel de la Alba Iulia în 2016. Activitatea depositului de la Aiud s-a sistat în 2013, iar a celui din Alba Iulia în 2015.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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