Sport

Politehnica Timișoara 2 – CSU Alba Iulia 3-2 (1-1) | Universitarii, înfrângere total neașteptată!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 40 de minute

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Politehnica Timișoara 2 – CSU Alba Iulia 3-2 (1-1) | Universitarii, înfrângere total neașteptată!

CS Universitar Alba Iulia a suferit o înfrângere total neașteptată, 2-3 (1-1), cu Poli 2 Timișoara, „lanterna roșie”  a seriei, înaintea aceste confruntări.

Dacă elevii ex-uniristului Alin Paleacu au cucerit primele puncte stagionale, albaiulienii au suferit primul eșec și rămân cu două remize

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Prima repriză a fost un concurs de reușite caraghioase: Gavrilă (26), autogol gen „Bănel Nicoliță” pe „Bernabeu” (0-1), egalarea venind la o respingere aiurea a lui Pauletti (40) – în Crețu (după o lovitură liberă). Duelul dintre cele mai tinere garnituri din Seria 7 s-a decis în primul sfert al celui de-al doilea mitan. „Violeții” s-au deprins prin reușitele lui (59) și Mihăescu (63, la o gafă colectivă și o ezitare a portarului, la o centrare din dreapta). Ecartul a fost redus de „bomba” lui Rusu (78). Comparativ cu jocul precedent, au trecut pe bancă R. Popa și Velțan, au intrat în formula de start Dobrin și Gheoghiu.

Arbitri Eniko Biro (Satu Mare), L. Zifceac, G. Matica; rezervă Debora Daraban (toți Bihor) Observatori Alina Mihoc, Vasile Radu (ambii Arad).

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