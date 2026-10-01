Video | Ania Kuznețov, din Alba Iulia, prima expoziție de pictură, la doar 5 ani: „Totul a pornit de la dorința de a avea pânza ei”

Ania Kuznețov, din Alba Iulia, prima expoziție de pictură, la doar 5 ani: „Totul a pornit de la dorința de a avea pânza ei”

La doar 5 ani, tânăra albaiuliancă Ania Kuznețov își expune lucrările pentru prima dată, la Framm’s.

Povestea ei a început în ianuarie 2024, când, la doi ani și opt luni, a cerut propria pânză, iar mama ei, îndrăgostită iremediabil de pictură, a lăsat-o să încerce singură.

Pe pereții expoziției vernisate joi, 1 octombrie 2026, la Framm’s, picturile abstracte ale Aniei atrag atenția prin felul în care sunt amestecate culorile, un detaliu care i-a atras atenția și mamei, Iulia Kuznețov, încă de la primele lucrări.

Iulia Kuznețov pictează în timpul liber, dar a făcut o pauză lungă în perioada în care s-a ocupat de creșterea fetiței, când aceasta era foarte mică.

„La un moment dat, m-am gândit ce ar fi să repictez”, povestește ea. Atunci a apărut și curiozitatea Aniei: „Ea a dorit și ea să aibă pânza ei. De aici a pornit practic totul!”

Mama i-a pus la dispoziție culorile, iar fetița a realizat singură prima pictură, urmată îndată de a doua, ambele aflate acum în expoziția cu totul și cu totul specială de la Alba Iulia.

„Avea doi ani și opt luni în ianuarie 2024, nici trei ani nu împlinise. Mi-am dat seama cât de frumos a mixat culorile și cât de frumos a reușit să facă primul ei tablou. Chiar și al doilea”, spune Iulia Kuznețov.

De atunci, Ania a realizat mai multe lucrări, în principal de pictură abstractă. Una dintre ele înfățișează un personaj cu o țigară în gură. Mama spune, râzând, că micuța „l-a făcut pe tati”, care fumează.

Despre originea talentului, Iulia Kuznețov crede că dragostea pentru pictură a fiicei sale vine, în primul rând, de la ea. Nu exclude însă o influență a tatălui, care este „un artist al fierului”.

Aniei, în familia căreia arta se lucrează în mai multe materiale, i-au rămas astfel culorile, pânza și… o primă expoziție la 5 ani menită a prevesti un viitor artistic strălucit.

Expoziția Aniei Kuznețov poate fi admirată la Framm’s până în 15 octombrie 2026.

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