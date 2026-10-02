Au fost puse în consultare publică normele de prevenire și apărare împotriva incendiilor de pădure. Anunțul făcut de Ministerul Mediului

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a pus în consultare publică noile norme privind prevenirea și combaterea incendiilor de pădure. Documentul prevede măsuri pentru detectarea rapidă a focarelor, pregătirea personalului și stabilirea clară a responsabilităților pentru administratorii, proprietarii de păduri și structurile silvice, indiferent de forma de proprietate.

Potrivit unui comunicat al ministerului, cadrul actual, adoptat în anul 2000, este astfel actualizat în contextul creșterii riscului asociat perioadelor de secetă, temperaturilor ridicate și schimbărilor climatice.

,,Incendiile din ultimele săptămâni, în Parcul Național Domogled – Valea Cernei și în alte zone din țară, ne arată cât de dificilă poate deveni o intervenție atunci când avem secetă prelungită, vegetație uscată, mult material combustibil și teren aproape inaccesibil. Putem mobiliza oameni și elicoptere după izbucnirea focului, dar trebuie să facem mult mai mult înainte: prevenție, monitorizare, pregătire și intervenție rapidă. Nu mai putem lucra după reguli construite pentru realitatea de acum 26 de ani”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, citată în comunicat.

Printre principalele schimbări se numără gestionarea mai atentă a materialului combustibil din păduri, întreținerea benzilor de protecție și măsuri dedicate zonelor în care pădurea se întâlnește cu localitățile sau infrastructura.

Monitorizarea este modernizată prin utilizarea dronelor, a camerelor optice și cu termoviziune, a senzorilor și imaginilor satelitare, astfel încât focarele să poată fi identificate și localizate cât mai repede, inclusiv în zone greu accesibile, mai notează sursa citată.

Proiectul actualizează și dotările necesare intervenției, reorganizează punctele de suport logistic pentru incendiile de amploare și consolidează cooperarea dintre structurile silvice și pompierii militari, inclusiv prin exerciții și pregătire comună.

Normele sunt completate de un Ghid de bune practici privind apărarea pădurilor împotriva incendiilor, care include proceduri privind prevenirea, comportamentul incendiilor, organizarea intervenției, siguranța personalului și acordarea primului ajutor.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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