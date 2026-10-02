Sport

CS Universitar Alba Iulia – Unirea Sântana 0-1 (0-1) | Studenții continuă criza, a treia înfrângere consecutivă și fără succes în 7 runde!

Dan HENEGAR

Publicat

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CS Universitar Alba Iulia – Unirea Sântana 0-1 (0-1) | Studenții continuă criza, cu a treia înfrângere consecutivă și fără succes în 7 runde!

CS Universitar Alba Iulia este, oficial, în criză, cu a treia înfrângere consecutivă și fără succes în 7 runde scurse din stagiunea curentă a eșalonului terț.

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Petrecerea Divorțaților

Formația universitară a pierdut, la Micești, 0-1 (0-1), cu Unirea Sântana, ocupanta poziției a treia, ce a câștigat al patrulea joc la rând.

Studenții traversează o perioadă modestă, cu un punct în ultimele 4 etape. După ocazia lui Velțan (31), singur, scăriță, a venit deschiderea scorului, centrare Burcă din stânga și, din 7 metri, central, C. Rus a reluat din prima (35), profitând de indeciziile lui Rusu și Pauletti.

La reluare, Velțan (53) a avut din nou o situație bună, șut în diagonală, de la marginea careului, puțin alături. Meciul a devenit alert, gazdele au mai pus probleme, însă neputința a fost evidentă. Au fost ocazii C. Rus (58), Trișcă-Sălăgean (67), Jinga (80), Trifu (90+2).

Arbitri P. Horvat, L. Armeanu, Al. Cîrdei; rezervă L. Herczeg (toți Hunedoara) Observatori G. Szabo, M. Nădășan (Cluj)

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