Accident rutier în Alba: Două mașini s-au ciocnit între Alba Iulia și Sântimbru
Accident rutier în Alba: Două mașini s-au ciocnit între Alba Iulia și Sântimbru
Un accident rutier a avut loc vineri după-masa, în jurul orei 15.20, între Alba Iulia și Sântimbru.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs între municipiul Alba Iulia și localitatea Sântimbru.
În accident ar fi 2 autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
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