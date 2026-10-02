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Ministerul Sănătății recomandă începerea vaccinării antigripale pentru seznul rece: ,,Este una dintre cele mai simple măsuri prin care ne putem proteja de formele severe ale gripei”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Ministerul Sănătății recomandă începerea vaccinării antigripale pentru seznul rece: ,,Este una dintre cele mai simple măsuri prin care ne putem proteja de formele severe ale gripei”

Ministerul Sănătății recomandă începerea vaccinării antigripale pentru seznul rece, în special în cazul persoanelor care prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații ale gripei.

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Vaccinarea antigripală este una dintre cele mai simple măsuri prin care ne putem proteja de formele severe ale gripei și de complicații.

Este recomandată în special copiilor de peste 6 luni, femeilor însărcinate, persoanelor de peste 65 de ani, celor cu boli cronice și personalului medical, persoanele și copiii instituționalizați.

Pentru persoanele din categoriile cu risc crescut, vaccinul este gratuit. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de o compensare de 50%.

,,Pentru vaccinare, adresați-vă medicului de familie. Vaccinul gripal poate fi ridicat din farmacie pe baza prescripției și poate fi administrat la medicul de familie sau în farmaciile autorizate. În sezonul rece, să nu uităm nici de lucrurile simple: să ne spălăm pe mâini, să aerisim încăperile și să cerem sfatul medicului atunci când starea de sănătate se agravează.

Prevenția începe cu fiecare dintre noi. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi.”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Sănătății.

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