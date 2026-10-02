Update | Accident mortal în Alba Iulia: O persoană a decedat, lovită de tren, în gara Bărăbanț
Accident mortal în Alba Iulia: O persoană a decedat, lovită de tren, în gara Bărăbanț
Un accident mortal a avut loc vineri dimineața, în Alba Iulia. O persoană a decedat după ce a fost lovită de tren în gara Bărăbanț.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident feroviar în mun. Alba Iulia, stația Bărăbanț.
Din informațiile primite de la apelant, ar fi vorba despre o persoană lovită de tren.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor medical.
UPDATE ISU Alba:
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.
La momentul de față echipajele intervin pentru căutarea personei.
A fost alocată și o ambulanță SAJ cu medic, care se va deplasa la locul producerii accidentului.
Din nefericire a fost identificată o victimă, care prezintă leziuni incompatibile cu viața.
Ce spune Poliția Alba despre eveniment:
Potrivit IPJ Alba, în dimineața zilei de 2 octombrie 2026, în jurul orei 06.30, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba au fost sesizați cu privire la faptul că, pe raza municipiului Alba Iulia, o persoană ar fi fost accidentată pe calea ferată.
Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că o persoană, a cărei identitate urmează să fie stabilită, ar fi fost surprinsă și accidentată, la kilometrul 409+100 de metri, de către trenul de marfă care circula pe direcția Simeria- Brașov.
În urma evenimentului, din nefericire, persoana a suferit leziuni corporale incompatibile cu viața.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii identității persoanei, precum și a împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment.
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