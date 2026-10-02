Live Video | Politehnica Timișoara 2 – Metalurgistul Cugir, la Șag, în Liga 3: Goană după puncte vitale

Politehnica Timișoara 2 – Metalurgistul Cugir, la Șag, în Liga 3: Goană după puncte vitale

Metalurgistul Cugir joacă vineri, 2 octombrie 2026, în deplasare cu Politehnica Timișoara 2, în etapa a șaptea din Seria 7 a Ligii 3.

Partida are loc pe „Comunal” din Șag, la ora 15.00, fiind transmisă în direct pe Youtube de clubul gazdă.

Ambele echipe sunt în a doua jumătate a clasamentului. Poli 2 ocupă locul 11, cu 3 puncte, iar Cugirul locul 9, cu 5 puncte.

Echipa antrenată de Lucian Itu vine după o înfrângere pe teren propriu. Cugirul a pierdut cu Viitorul Arad scor 1-3, după ce la pauză era 1-2, într-un meci important pentru calificarea în play-off.

Gazdele sunt la cote scăzute. Echipa-satelit a „violeților” este condusă de Alin Paleacu, fost jucător al Unirii Alba Iulia. Are un singur succes în sezon, 3-2 cu CSU Alba Iulia, și a pierdut ultimele trei meciuri. Pentru timișoreni, partida cu Cugirul este o ocazie de a ieși din zona retrogradării.

Cugirenii doresc să-și prelungească seria invincibilă în deplasare. Și nu oricum, ci cu o victorie…

sursa foto: Metalurgistul Cugir

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