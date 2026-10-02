Nicolae Stanciu, 90 de partide pentru România! Bornă onorantă pentru internaționalul din Alba, cel mai important din istoria județului!

Albaiulianul Nicolae Stanciu este în fața partidei cu numărul 90 pentru reprezentativa României, o bornă onorantă pentru fotbalistul originar din Craiva!

Stanciu, cel mai important fotbalist din toate timpurile din județul Alba, are în față, la Varșovia, partida cu numărul 90 în tricoul primei reprezentative, mijlocașul în vârstă de 33 de ani debutând în „tricolor” în urmă cu mai bine de un deceniu, în martie 2026.

Pentru România, Stanciu a marcat de 15 ori și este singurul fotbalist din județ prezent la două turnee finale, Campionatele Europene din 2016 și 2024! Printre reușitele sale se numără accea de excepție, contra Ucrainei, de acum 2 ani, de la turneul continental. Stanciu a început fotbalul la Unirea Alba Iulia, fiind descoperit de antrenorul Alexandru Kalanyos