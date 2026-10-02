Nicolae Stanciu, 90 de partide pentru România! Bornă onorantă pentru internaționalul din Alba, cel mai important din istoria județului!
Albaiulianul Nicolae Stanciu este în fața partidei cu numărul 90 pentru reprezentativa României, o bornă onorantă pentru fotbalistul originar din Craiva!
Stanciu, cel mai important fotbalist din toate timpurile din județul Alba, are în față, la Varșovia, partida cu numărul 90 în tricoul primei reprezentative, mijlocașul în vârstă de 33 de ani debutând în „tricolor” în urmă cu mai bine de un deceniu, în martie 2026.
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Pentru România, Stanciu a marcat de 15 ori și este singurul fotbalist din județ prezent la două turnee finale, Campionatele Europene din 2016 și 2024! Printre reușitele sale se numără accea de excepție, contra Ucrainei, de acum 2 ani, de la turneul continental. Stanciu a început fotbalul la Unirea Alba Iulia, fiind descoperit de antrenorul Alexandru Kalanyos
Nicolae Stanciu (33 de ani) a redevenit căpitan în meciul cu Bosnia din Liga Națiunilor și a reușit astfel să intre în istoria naționalei României. Ba mai mult, l-a egalat pe legendarul Cornel Dinu, cu 37 de partide în care a purtat banderola de căpitan. Recordul îi aparține chiar selecționerului Gică Hagi, care se poate lăuda cu 65 de prezențe, fiind urmat de Cristi Chivu, cu 51. Pe ultima treaptă a podiumului se află fostul mare jucător al Craiovei Maxima, Costică Ștefănescu, la egalitate cu Vlad Chiricheș. Cei doi au fost căpitani de 44 de ori.
De asemenea, a ajuns pe locul 8 în topul prezențelor la echipa reprezentativă, cu 89 de selecții, la egalitate cu regretatul Michael Klein, în fața acestora fiind Bogdan Stelea cu 91.
Borne carieră Nicolae Stanciu la reprezentativa României
Primul meci a fost în 23 martie, 1-0 cu Lituania, amical, când a înscris și singurul gol al partidei!
Meciul 10: 0-0 cu Kazakhstan (11 octombrie 2016), preliminarii CE
Meciul 20: 2-1 cu Israel (24 martie 2018), amical
Meciul 30: 4-1 cu Insulele Feroe (26 martie 2019), preliminarii CE
Meciul 40: 1-2 cu Islanda (8 octombrie 2020), play-off calificări
Meciul 50: 0-0 Macedonia de Nord (8 septembrie 2021), calificări CM
Meciul 60: 2-2 cu Elveția (19 iunie 2023), preliminarii CE
Meciul 70: 0-0 cu Liechtenstein (7 iunie 2024), amical)
Meciul 80: 0-1 cu Bosnia (21 martie 2025), preliminarii CM
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