Metalurgistul Cugir și „Fotbalul ne unește – de la copii la campioni” | Echipierii „roș-albaștri”, la Colegiile „David Prodan” și „ID Lăzărescu”

Metalurgistul Cugir și „Fotbalul ne unește – de la copii la campioni” | Echipierii „roș-albaștri”, prezenți la Colegiile „David Prodan” și „ID Lăzărescu” din localitate

O parte dintre echipierii divizionarei terțe Metalurgistul Cugir au participat miercuri, 21 octombrie, la o acțiunea „Fotbalul ne unește – de la copii la campioni” derulată de Federația Română de Fotbal.

S-a urmărit promovarea fotbalului în rândul copiilor, încurajarea mișcării și crearea unei legături între elevi, școală și echipa locală.

Fotbaliștii „roș-albaștrii” au fost prezenți pe terenurile de sport ale unităților de învățământ liceale din Cugir, Colegiul National „David Prodan” și Colegiul Tehnic „I.D. Lăzărescu”, unde s-au desfășurat meciuri în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar.