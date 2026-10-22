Sport

Metalurgistul Cugir și „Fotbalul ne unește – de la copii la campioni” | Echipierii „roș-albaștri”, la Colegiile „David Prodan” și „ID Lăzărescu”

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Metalurgistul Cugir și „Fotbalul ne unește – de la copii la campioni” | Echipierii „roș-albaștri”, prezenți la Colegiile „David Prodan” și „ID Lăzărescu” din localitate

O parte dintre echipierii divizionarei terțe Metalurgistul Cugir au participat miercuri, 21 octombrie, la o acțiunea  „Fotbalul ne unește – de la copii la campioni” derulată de Federația Română de Fotbal.

Citește și: Video | Metalurgistul Cugir, a doua victorie stagională: Cât a fost scorul în meciul de la Pecica

 S-a urmărit promovarea fotbalului în rândul copiilor, încurajarea mișcării și crearea unei legături între elevi, școală și echipa locală.
Fotbaliștii „roș-albaștrii” au fost prezenți pe terenurile de sport ale unităților de învățământ liceale din Cugir, Colegiul National „David Prodan” și Colegiul Tehnic „I.D. Lăzărescu”, unde s-au desfășurat meciuri în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar.
A fost multă veselie pe cele două terenuri, jucătorii Metalurgistului, printre care antrenorul principal Vitinha și experimentatul Ionuț Balaur, povestind despre fenomenul fotbalistic, tainele „sportului rege”, și importanța practicării sporturilor, iar la final fotbaliștii au schimbat câteva pase cu elevii.
Micuții participanți au primit și invitația de a fi prezenți pe „Cugir Arena”, la partida de vineri,  23 octombrie, cu CSU Universitatea Alba Iulia, meci programat cu începere de la ora 15.00 ]n cadrul etapei a 10-a din Seria 7 a Ligii 3.
Informații, foto: Fan Metalurgistul (Sorin Giurcă)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Liga 3, Seria 7: Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia, derby „de Alba”, vineri | Liderul CSM Unirea Alba Iulia, acasă cu Progresul Pecica *CIL Blaj, derby la Șag

Dan HENEGAR

Publicat

acum 26 de secunde

în

22 octombrie 2026

De

Liga 3, Seria 7: Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia, derby „de Alba”, vineri | Liderul CSM Unirea Alba Iulia, acasă cu Progresul Pecica *CIL Blaj, derby la Șag Penultima rundă a turului în Seria 7 a eșalonului terț, propune un derby „de Alba” lângă Drăgana, între Metalurgistul Cugir și CS Universitar Alba Iulia. Tot […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, favorită cu Progresul Pecica, pe „Cetate”! Giurgiu, căpitanul „alb-negrilor”: „suntem pe o pantă ascendentă” | Moment de reculegere pentru Florin Cotora

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

22 octombrie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia este favorita incontestabilă a confruntării de pe „Cetate”, sâmbătă, la ora 15.00, cu Progresul Pecica. Alexandru Giurgiu, căpitanul „alb-negrilor”: „suntem pe o pantă ascendentă, căpătăm omogenitate”. Partida dintre CSM Unirea Alba Iulia și Progresul Pecica face parte din etapa a 10-a a Seriei 7 din Liga 3 Înaintea întâlnirii, va fi […]

Citește mai mult

Sport

Blăjeanul Victor Oniga, la echipa României Under 17, în Cipru, pentru calificări la Europene!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 20 de ore

în

21 octombrie 2026

De

Blăjeanul Victor Oniga, la echipa României Under 17, în Cipru, pentru calificări la Campionatele Europene! Blăjeanul Victor Oniga, legitimat la prim-divizionara FK Csikszereda Miercurea Ciuc a fost convocat la echipa națională a României Under 17 pentru calificările Campionatului European, jocuri în Cipru. Citește și: Foto: Blăjeanul Victor Oniga, gol pentru România Under 17! „Tricolorii”, două […]

Citește mai mult