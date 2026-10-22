Metalurgistul Cugir și „Fotbalul ne unește – de la copii la campioni” | Echipierii „roș-albaștri”, la Colegiile „David Prodan” și „ID Lăzărescu”
Metalurgistul Cugir și „Fotbalul ne unește – de la copii la campioni” | Echipierii „roș-albaștri”, prezenți la Colegiile „David Prodan” și „ID Lăzărescu” din localitate
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Liga 3, Seria 7: Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia, derby „de Alba”, vineri | Liderul CSM Unirea Alba Iulia, acasă cu Progresul Pecica *CIL Blaj, derby la Șag Penultima rundă a turului în Seria 7 a eșalonului terț, propune un derby „de Alba” lângă Drăgana, între Metalurgistul Cugir și CS Universitar Alba Iulia. Tot […]
CSM Unirea Alba Iulia, favorită cu Progresul Pecica, pe „Cetate”! Giurgiu, căpitanul „alb-negrilor”: „suntem pe o pantă ascendentă” | Moment de reculegere pentru Florin Cotora
CSM Unirea Alba Iulia este favorita incontestabilă a confruntării de pe „Cetate”, sâmbătă, la ora 15.00, cu Progresul Pecica. Alexandru Giurgiu, căpitanul „alb-negrilor”: „suntem pe o pantă ascendentă, căpătăm omogenitate”. Partida dintre CSM Unirea Alba Iulia și Progresul Pecica face parte din etapa a 10-a a Seriei 7 din Liga 3 Înaintea întâlnirii, va fi […]
Blăjeanul Victor Oniga, la echipa României Under 17, în Cipru, pentru calificări la Europene!
Blăjeanul Victor Oniga, la echipa României Under 17, în Cipru, pentru calificări la Campionatele Europene! Blăjeanul Victor Oniga, legitimat la prim-divizionara FK Csikszereda Miercurea Ciuc a fost convocat la echipa națională a României Under 17 pentru calificările Campionatului European, jocuri în Cipru. Citește și: Foto: Blăjeanul Victor Oniga, gol pentru România Under 17! „Tricolorii”, două […]
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Captură spectaculoasă la Cugir: 4,42 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite în trei autoutilitare! Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității...
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