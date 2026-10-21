Sport

Blăjeanul Victor Oniga, la echipa României Under 17, în Cipru, pentru calificări la Europene!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 15 minute

în

De

Blăjeanul Victor Oniga, la echipa României Under 17, în Cipru, pentru calificări la Campionatele Europene!

Blăjeanul Victor Oniga, legitimat la prim-divizionara FK Csikszereda Miercurea Ciuc a fost convocat la echipa națională a României Under 17 pentru calificările Campionatului European, jocuri în Cipru.

Citește și: Foto: Blăjeanul Victor Oniga, gol pentru România Under 17! „Tricolorii”, două victorii clare în Slovenia

Petrecerea Divorțaților

Fotbalistul din Alba, în trei rânduri rezervă în Superligă, a debutat în septembrie pentru reprezentativa tricolor, în dubla amicală cu Slovenia când a și marcat un gol. Echipa națională a României U17 (jucători născuți în anul 2010) va participa la Campionatul European UEFA Under-17 2026/2027, Runda 1, Grupa 13, în perioada 24 octombrie-3 noiembrie 2026.  Reunirea lotului are loc în data de 24 octombrie 2026, la ora 9.00 la CNF Mogoșoaia. Pe perioada turneului, echipa națională va disputa două meciuri oficiale: împotriva Insulelor Feroe (marți, 27 octombrie) și Ciprului (luni, 2 noiembrie) și un joc amical împotriva Japoniei Under 17 (vineri, 30 octombrie).

Oniga a fost descoperit de extraordinarii antrenori Alin Hancăș și Olimpiu Cucerzan, activând de la 6 ani la CSȘ Blaj, de unde s-a transferat în 2024 la FCSB, în 2025 la Viitorul Cluj și în vara trecută la FK Csikszereda Miercurea Ciuc.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Atleta Mihaela Blaga (Mica Roma Blaj/CSU Alba Iulia), locul 10, în Italia, la Corsa dei Castelli Trieste! Urmează naționalele de cros, la Băile Felix

Dan HENEGAR

Publicat

acum 32 de minute

în

21 octombrie 2026

De

Atleta Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia), locul 10, în Italia, la Trieste! Urmează naționalele de cros, la Băile Felix, în weekend Atleta Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/CS Universitar Alba Iulia) s-a clasat pe locul 10 la un concurs internațional, disputat la Trieste (Italia). Este vorba despre a 11-a ediție a cursei „Corsa dei […]

Citește mai mult

Sport

În „Alba Blaj” Arena, derby Volei Alba Blaj – Dinamo, sâmbătă, la ora 18.00, în Divizia A1! Amelie Rotar împotriva Blajului!

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

21 octombrie 2026

De

În „Alba Blaj” Arena, derby Volei Alba Blaj – Dinamo, sâmbătă, la ora 18.00! Amelie Rotar împotriva Blajului! Sâmbătă, în „Alba Blaj” Arena, la ora 18.00, este o confruntare electrizantă între Volei Alba Blaj și Dinamo, derby-ul etapei secunde din Divizia A1. Citește și: VIDEO: Volei Alba Blaj a câștigat Cupa României, după o finală […]

Citește mai mult

Sport

Aiudeanul Bogdan Andone, desemnat antrenorul etapei a 12-a din SuperLiga de către LPF

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de ore

în

20 octombrie 2026

De

Aiudeanul Bogdan Andone, desemnat antrenorul etapei a 12-a din SuperLiga de către LPF În SuperLiga, în runda a 12-a, în disputa de pe „Cluj Arena”, duelul reprezentanților Albei, „U” Cluj a remizat cu FC Argeș, scor 2-2, după o partidă spectaculoasă (0-1, 2-1, 2-2). Abrudeanul Ovidiu Bic (12 meciuri, 1020 de minute) a fost integralist […]

Citește mai mult