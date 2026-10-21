Blăjeanul Victor Oniga, la echipa României Under 17, în Cipru, pentru calificări la Europene!

Blăjeanul Victor Oniga, la echipa României Under 17, în Cipru, pentru calificări la Campionatele Europene!

Blăjeanul Victor Oniga, legitimat la prim-divizionara FK Csikszereda Miercurea Ciuc a fost convocat la echipa națională a României Under 17 pentru calificările Campionatului European, jocuri în Cipru.

Fotbalistul din Alba, în trei rânduri rezervă în Superligă, a debutat în septembrie pentru reprezentativa tricolor, în dubla amicală cu Slovenia când a și marcat un gol. Echipa națională a României U17 (jucători născuți în anul 2010) va participa la Campionatul European UEFA Under-17 2026/2027, Runda 1, Grupa 13, în perioada 24 octombrie-3 noiembrie 2026. Reunirea lotului are loc în data de 24 octombrie 2026, la ora 9.00 la CNF Mogoșoaia. Pe perioada turneului, echipa națională va disputa două meciuri oficiale: împotriva Insulelor Feroe (marți, 27 octombrie) și Ciprului (luni, 2 noiembrie) și un joc amical împotriva Japoniei Under 17 (vineri, 30 octombrie).

Oniga a fost descoperit de extraordinarii antrenori Alin Hancăș și Olimpiu Cucerzan, activând de la 6 ani la CSȘ Blaj, de unde s-a transferat în 2024 la FCSB, în 2025 la Viitorul Cluj și în vara trecută la FK Csikszereda Miercurea Ciuc.

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