Foto-Știrea Ta | Bariera de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Coloană incredibil de mare de mașini în ploaie preț de aproape o jumătate de oră

O coloană uriașă de mașini s-a format, în condiții de ploaie, în dimineața zilei de joi, 23 octombrie 2026, la bariera de pe strada Mărășești din Alba Iulia.

Oamenii au așteptat „cuminți”, invocând sprijinul divinității sau dând mărunt din buze.

Și s-au tot uitat la ceas…

S-a făcut 7.30…

Apoi… 7.37… și to nimic… bariera era tot lăsată…

„Incredibil așa ceva!”, a exclamt o persoană care a aflat din mediul online de noua „pățanie” de la bariera cu bucluc.

sursa foto: Mariana Magda / Facebook

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