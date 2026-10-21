Primăria Alba Iulia, „bani fără număr” pentru avocat în dosarele exproprierilor la 10 lei/mp de la Parcul Nord, lângă care primarul încearcă să vândă, prin Trifu Imobiliare, un teren cu 100 de euro/mp

Povestea exproprierilor pe ,,bani mărunți” de la Parcul Alba Iulia Nord, din cartierul Orizont, este departe de a se termina. Primăria Alba Iulia invocând volumul mare de dosare (circa 280) și faptul că juriștii instituției nu mai fac față, a inițiat prin primarul Gabriel Pleșa, un proiect de HCL pentru angajarea unui avocat/societate de avocatură.

Reamintim că printr-un HCL din 2024, proprietarii din zona Parcului Nord au fost expropriați în bătaie de joc cu 10 lei/mp, în timp ce primarul din Alba Iulia încearcă să-și vândă prin agenția Trifu Imobiliare, terenul de lângă viitorul Parc Nord, cu 100 euro/mp. Amănunte despre toată tărășenia găsiți AICI: Minunea de la Parcul Alba Iulia Nord: 10 lei/mp pentru expropriați, 100 de euro/mp prin Trifu Imobiliare pentru cei 594 mp ai primarului Pleșa

Cum justifică Primăria Alba Iulia necesitatea serviciilor juridice externe (avocat)

Potrivit raportului de specialitate, Primăria Alba Iulia susține că din cauza volumului foarte mare de dosare, circa 280 aflate pe rolul instanțelor judecătorești, juriștii instituției, în număr de 8, din care doar 4 se ocupă de contencios administrativ, nu mai fac față. Se mai arată în raportul de specialitate că ,,pe rolul instanțelor sunt înregistrate un număr de 13 litigii (11 litigii aflate pe fondul cauzei și 2 litigii aflate în faza apelului) prin care se solicită anularea

hotărârilor de stabilire a cuantumului despăgubirii și a Procesului – verbal…)”.

Volum de muncă, nu glumă! Pentru că în raportul de specialitate, întocmit în 20 octombrie 2026, nici măcar situația la zi a dosarelor nu este prezentată în mod real. Dacă domnii din Primăria Alba Iulia ar fi citit măcar Ziarul Unirea, ar fi aflat că pe fond, la Tribunal, mai sunt doar 10 dosare și 3 sunt în apel (2 au deja termen, iar în unul a fost declarat apelul), publicația noastră publicând articole la fiecare din hotărârile pronunțate pe fond. Aici puteți găsi al treilea dosar în care s-a pronunțat Tribunalul Alba pe fond: La Primăria Alba Iulia, exproprierile (i)liberale, „pe bani mărunți”, ne-ar putea înscrie din nou în Cartea Recordurilor!

Dificil, ce să mai, când habar nu ai că ai deja 3 soluții pronunțate pe fond de aproape o lună și nu ești în stare să scrii lucrul acesta precis într-un raport de specialitate oficial!

Bani ,,fără număr” pentru avocat, fără limită în timp, până prin 2050-2100?

Prin proiectul de HCL nu se stabilește o sursă de finanțare și o limită a finanțării, adică un buget pentru serviciile de asistență juridică, ba chiar mai mult, se prevede, prin sintagma ,,în litigiile existente și cele ce pot apărea”, o autorizare nelimitată, atât în timp și fără să existe nici un criteriu cum se va contacta asistența juridică în litigiile viitoare. Să fie clar, nu este ilegal să prevezi asistență juridică pentru litigii viitoare, dar autorizația dată de Consiliul Local nu poate fi nelimitată. Ea trebuie să prevadă criterii clare, precise și determinate sau determinabile pentru cum se va face un astfel de contract de asistență juridică.

Ca și în alte situații, dezmățul financiar de la Primăria Alba Iulia, se pare că nu cunoaște limite. Piesa preferată care se ascultă de ceva vreme de către administrația albaiuliană, este cea a Copilului de Aur : ,,Bani fără număr”!

La art. 1 al proiectului de hotărâre este utilizată, în termeni generali, sintagma „în litigiile existente și cele ce pot apărea”.

În primul rând, pentru asigurarea unei depline transparențe, art. 1 ar fi trebuit să identifice în mod concret litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești pentru care urmează să fie încheiat contractul de asistență juridică. În acest sens, se impunea întocmirea unei anexe care să cuprindă lista dosarelor vizate și includerea unei trimiteri exprese la aceasta în cuprinsul articolului. Totodată, sintagma „și cele ce pot apărea” ar trebui eliminată, întrucât extinde nejustificat și nedeterminat obiectul contractului asupra unor litigii viitoare, care nu sunt individualizate la momentul aprobării hotărârii. Dacă sintagma nu este eliminată, ar trebui stabilite criterii clare privind condițiile în care vor fi încheiate contractele viitoare. Or, proiectul de HCL este pur și simplu mirobolant prin ceea ce omite!

În al doilea rând, proiectul nu precizează sursa de finanțare a cheltuielilor generate de încheierea și executarea contractului de asistență juridică. Or, potrivit art. 14 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale: „Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare”.

În plus, pentru a asigura transparența utilizării fondurilor publice, proiectul ar fi trebuit să prevadă în mod clar valoarea onorariului avocațial, inclusiv suma care urmează să fie plătită cabinetului individual de avocat sau societății de avocatură contractate, după caz. În lipsa acestor informații, consilierii locali și publicul nu pot evalua în mod corespunzător impactul financiar al măsurii propuse.

În fine, dispozițiile art. 14 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 ar fi trebuit incluse în preambulul proiectului de hotărâre, alături de celelalte temeiuri legale invocate, având în vedere relevanța acestora pentru angajarea și efectuarea cheltuielilor din bugetul local.

Enigmele Primăriei Alba Iulia: Îi interesează sau nu pe consilierii locali ce trebuie să voteze?

Potrivit principiului transparenței, proiectul de HCL ar fi trebuit să aibă, ca anexă, o listă a dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată. Era o procedură firească, iar lipsa ei denotă o cenzurare a voinței consilierilor locali. Sigur, aceștia poate nu au pregătire juridică, dar prin câteva căutări simple, oricare ar fi putut să verifice, prin sondaj, dacă dosarul respectiv există și care este stadiul lui. Sau, cine știe, poate că aleșii locali chiar își doresc să fie cenzurați?

Dacă Primăria Alba Iulia, le spune consilierilor locali, printr-un proiect de HCL că Pământul este plat, aceștia ar trebui să creadă pe cuvânt sau pentru că acest lucru provine dintr-un act emis de administrația publică locală sau poate ar trebui să mai adauge câte colțuri are Pământul?

Aflăm din raportul de specialitate că sunt circa 280 de dosare pe rolul instanțelor, că Primăria are 8 consilieri juridici din care 4 se ocupă efectiv de contencios administrativ, dar, din câte știm, instituția a mai apelat la serviciile a 3-4 avocați. Referatul de specialitate tace cu privire la aceste contracte încheiate cu avocați/societăți de avocatură. În câte litigii din aceste 280 este reprezentată Primăria Alba Iulia prin avocați? Avocații sunt angrenați în alte litigii suplimentare, în plus față de cele 280? Sunt întrebări la care o administrație transparentă ar fi trebuit să răspundă prin proiectul de HCL.

Se pare că melodia preferată în Primăria Alba Iulia este cea a Copilului de Aur: ,,Bani fără număr”, iar în ceea ce privește eventualul aviz de legalitate, pe care îl va acorda Instituția Prefectului, nu avem nici noi și credem că nici Primăria emoții, pentru că e doar o formalitate. Ce pretenții poți avea de la o instituție, o adevărată ”Secție a Cooperativei Nufărul de Alba”, care a dat aviz de legalitate pe HCL-uri prin care s-au majorat salariile retroactiv, pe HCL-uri din care au lipsit complet avizele unor comisii de specialitate sau care a raportat prin PNRR, investiții la peste 95% care erau deja dezangajate de câțiva ani și pe care nu era nici o palmă de asfalt pusă…

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