Video | Captură spectaculoasă la Cugir: 4,42 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite în trei autoutilitare!

Captură spectaculoasă la Cugir: 4,42 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite în trei autoutilitare!

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul General al Poliției Române și Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul de Poliție Județean Caraș – Severin, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș Severin, au documentat activitatea infracțională a 3 persoane, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii iulie 2025, în municipiul Orăștie, județul Hunedoara, s-ar fi cristalizat o grupare infracțională implicată în contrabanda cu țigarete, în scopul obținerii de câștiguri mari din vânzarea acestora pe piața neagră, din mai multe județe din România.

Gruparea, de tip piramidal, ar fi fost constituită dintr-un palier de aprovizionare, care ar fi preluat de la furnizor cantitățile de țigarete, le-ar fi transportat și ulterior predat către membrii palierului de distribuție. Aceștia ar fi distribuit ţigaretele fie en-detail, fie en-gros către un număr restrâns de clienți, care la rândul lor le-ar fi distribuit en-detail.

Pe parcursul administrării probatoriului s-a constatat un caracter de permanenţă a acțiunilor membrilor grupării, care ar fi avut locuri prestabilite de întâlnire și ar fi folosit metode de comunicare care să asigure conspirativitatea activității infracționale.

În continuarea cercetărilor, în cursul zilei de ieri, persoanele în cauză au fost prinse în flagrant delict, în zona industrială a orașului Cugir, după ce ar fi încărcat cu țigarete de contrabandă trei autoutilitare.

Astfel, au fost indisponibilizate aproximativ 4.420.000 de țigarete netimbrate ce ar fi urmat să fie comercializate către clienții grupării.

Precizăm faptul că, anterior, în aceeași cauză, în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, două dintre persoane au fost sub alte măsuri privative, respectiv restrictive de libertate, însă au persistat în activitatea ilicită, pe care ar fi reluat-o în cursul acestui an.

La data de 21 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș Severin au dispus reținerea celor 3 persoane.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Caraș-Severin cu propunere de arestarea preventivă a două dintre persoane, pentru 30 de zile. Față de o altă persoană, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraș Severin au luat măsura controlului judiciar.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

sursa: Poliția Română

foto-video: Poliția Română

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