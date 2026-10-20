Sebeș, un oraș mai bine conectat: Investiții în mobilitate urbană și legături între cartierele Lancrăm-Mihail Kogălniceanu -Aleea Lac-Aleea Parc-Lucian Blaga- Centru-Parcul Arini -Petrești

Crearea unei rețele coerente de zone pietonale și piste pentru biciclete, care să lege principalele cartiere ale municipiului Sebeș de centrul orașului și de Parcul Arini, este un obiectiv important pentru dezvoltarea urbană. Prin proiectele aflate în pregătire și investițiile care urmează să înceapă, vrem să conectăm zonele rezidențiale, spațiile verzi și principalele puncte de interes ale municipiului.

Lancrăm, cartierul Mihail Kogălniceanu, Aleea Lac, Aleea Parc, cartierul Lucian Blaga, Valea Frumoasei și Petrești trebuie integrate într-o rețea de mobilitate care să ofere alternative reale la deplasarea cu autoturismul. Ne dorim un oraș în care mersul pe jos și bicicleta să fie opțiuni sigure, accesibile și atractive, atât pentru deplasările zilnice, cât și pentru recreere.

Parcul Arini, integrat în rețeaua de mobilitate urbană

Așa cum am anunțat în urmă cu câteva zile, în Parcul Arini se desfășoară investiții importante, care vor transforma zona într-un punct de atracție pentru locuitorii municipiului Sebeș. În paralel, pregătim infrastructura necesară pentru conectarea parcului cu restul orașului.

Începând de săptămâna viitoare, vor începe lucrările de reamenajare a intersecției străzilor Valea Frumoasei, Lucian Blaga și Aviator Olteanu. Intervenția include gestionarea apelor pluviale, relocarea utilităților, reorganizarea benzilor de circulație și prelungirea pistei pentru biciclete până la podul peste râul Sebeș.

De asemenea, lucrăm la documentația pentru realizarea unei conexiuni între Parcul Arini și strada Mihai Eminescu, prin strada Depozitelor, până la puntea pietonală. De acolo, traseul va continua până la podul peste râul Sebeș, în zona străzii Valea Frumoasei.

Aceste lucrări fac parte dintr-un plan mai amplu de conectare a spațiilor verzi și cartierelor prin trasee pietonale și piste pentru biciclete, astfel încât locuitorii să se poată deplasa mai ușor și mai sigur.

Strada Mihail Kogălniceanu, legătură între cartiere și centrul orașului

Am început pregătirea documentației pentru reconfigurarea străzii Mihail Kogălniceanu. Proiectul va îmbunătăți mobilitatea urbană și va conecta mai eficient cartierele cu zona centrală și Parcul Arini.

Lucrările vor include amenajarea unei piste pentru biciclete, reconfigurarea trotuarelor și reorganizarea spațiilor verzi, pentru a crea un spațiu urban mai bine adaptat nevoilor locuitorilor.

Avem în vedere și asigurarea accesului către terenul achiziționat de Municipiul Sebeș de la fostul combinat. Aici intenționăm să amenajăm un parc, un loc de joacă pentru copii, locuri de parcare și un parc fotovoltaic, precum și o autobază pentru încărcarea mijloacelor de transport public.

Prin această investiție, valorificăm un teren important pentru comunitate și îl transformăm într-o zonă funcțională, utilă atât locuitorilor din cartierele învecinate, cât și dezvoltării transportului public.

Lancrăm–Sebeș: o conexiune pietonală și velo adaptată realității din teren

Legătura dintre Lancrăm și Sebeș este una dintre problemele de infrastructură care trebuie rezolvate. La construirea autostrăzii, această conexiune nu a fost tratată corespunzător, iar deplasarea pietonilor și bicicliștilor între cele două zone a rămas dificilă.

Trebuie să identificăm o soluție realistă, care să țină cont de infrastructura existentă și de constrângerile din teren. Cele două autostrăzi, calea ferată și construcțiile din zonă limitează posibilitatea realizării unei pasarele care să traverseze toate aceste obstacole.

O astfel de investiție ar presupune costuri foarte mari, lucrări complexe și proceduri îndelungate pentru obținerea avizelor și elaborarea studiilor necesare. De aceea, trebuie analizată cu prioritate o variantă fezabilă, care să poată fi implementată în condiții tehnice și financiare rezonabile.

Soluția avută în vedere presupune realizarea unei traversări pietonale peste râul Sebeș și continuarea traseului pe sub autostradă, de-a lungul râului. Astfel, s-ar putea crea o legătură pentru pietoni și bicicliști între Lancrăm și strada Mihail Kogălniceanu, integrată ulterior în rețeaua de mobilitate urbană a municipiului.

Este important să abordăm aceste proiecte pragmatic. Avem nevoie de soluții realizabile, care răspund unor nevoi reale și pot fi finalizate, nu doar de proiecte spectaculoase pe hârtie.

O nouă conexiune rutieră pentru Lancrăm și reducerea traficului greu din centrul orașului

Pe lângă mobilitatea pietonală și cu bicicleta, trebuie să rezolvăm și problemele traficului rutier. Considerăm importantă realizarea unei noi conexiuni între Lancrăm și strada Călărași, care să contribuie la reorganizarea circulației și la scoaterea traficului greu din centrul municipiului.

Trebuie analizate și posibilitățile de îmbunătățire a legăturilor cu autostrada A1, în zona ieșirii spre Sibiu. Configurația actuală nu oferă toate conexiunile necesare unei distribuiri eficiente a traficului. Prin urmare, sunt necesare soluții tehnice adecvate, în limitele infrastructurii existente și ale reglementărilor aplicabile.

O organizare mai bună a circulației ar reduce presiunea asupra străzilor din oraș, ar crește siguranța rutieră și ar îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor.

Acces mai bun către Râpa Roșie

Accesul către Râpa Roșie, unul dintre cele mai valoroase obiective naturale din apropierea municipiului Sebeș, este un alt subiect important.

La construirea autostrăzii nu a fost păstrată o soluție de traversare care să asigure continuitatea vechiului drum din apropierea unității militare de pe strada Călărași. Dacă această legătură ar fi fost prevăzută în proiectul inițial, accesul către Râpa Roșie ar fi putut fi asigurat printr-o intervenție rutieră mai simplă.

În prezent, trebuie să analizăm alternativele disponibile și să identificăm o soluție care să îmbunătățească accesibilitatea zonei, ținând cont de constrângerile tehnice și de infrastructura existentă.

Un acces mai bun către Râpa Roșie este important atât pentru locuitorii municipiului, cât și pentru vizitatorii interesați de patrimoniul natural al zonei.

O viziune unitară pentru dezvoltarea municipiului Sebeș

Toate aceste proiecte urmăresc același obiectiv: un municipiu mai bine conectat, în care cartierele, centrul orașului, parcurile și zonele de interes să fie legate prin infrastructură modernă și funcțională.

Investițiile în piste pentru biciclete și trasee pietonale trebuie corelate cu reorganizarea traficului auto, dezvoltarea transportului public, amenajarea spațiilor verzi și valorificarea terenurilor disponibile pentru comunitate.

Trebuie să ținem cont și de problemele de infrastructură moștenite din trecut. Unele oportunități de conectare au fost pierdute odată cu realizarea unor proiecte majore, precum autostrada, iar acum trebuie să găsim soluții adaptate realității existente.

Responsabilitatea noastră este să privim orașul în ansamblu, să identificăm soluții fezabile și să construim etapizat infrastructura de care Sebeșul are nevoie. Nu urmărim doar realizarea unor lucrări punctuale, ci dezvoltarea unei rețele coerente de legături, care să faciliteze deplasarea, să ofere mai multe opțiuni de transport și să contribuie la un oraș mai accesibil, mai verde și mai prietenos cu locuitorii săi.

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