CSM Unirea Alba Iulia, favorită cu Progresul Pecica, pe „Cetate”! Giurgiu, căpitanul „alb-negrilor”: „suntem pe o pantă ascendentă” | Moment de reculegere pentru Florin Cotora

CSM Unirea Alba Iulia este favorita incontestabilă a confruntării de pe „Cetate”, sâmbătă, la ora 15.00, cu Progresul Pecica.

Alexandru Giurgiu, căpitanul „alb-negrilor”: „suntem pe o pantă ascendentă, căpătăm omogenitate”. Partida dintre CSM Unirea Alba Iulia și Progresul Pecica face parte din etapa a 10-a a Seriei 7 din Liga 3



Înaintea întâlnirii, va fi păstrat un moment de reculegere în memoria regretatului portar Florin Cotora, cel care a apărat buturile „alb-negrilor” în anul primei promovări în Divizia A, în 2003

Gruparea din Cetatea Marii Uniri este liderul Seriei 7, după 5 victorii la rând și are dublul punctelor arădenilor, care runda trecută au suferit primul eșec intern, cu Metalurgistul Cugir (1-2)

CSM Unirea Alba Iulia a realizat o victorie prețioasă la Deva, 2-1, și are ascendent moral raportat la oponentul din penultima rundă a turului, după succesele concludente din sezonlu anterior, 6-1 și 4-0

*Giurgiu, căpitan din etapa a patra!

Albaiulianul Alexandru Giurgiu, unul dintre puținii supraviețuitori ai stagiunii anterioare, a spart gheața în actualul sezon, la Deva, cu un șut senzațional, ]n actul secund, pentru 0-2. Jucătorul de bandă stânga a avut un start dificil de campionat, în primele două runde adunând numai 5 minute, asta pentru că Pustai prefera să joaca cu under în zona respectivă (apărător lateral). A intrat în formula de start în etapa a treia, iar în următorul joc, la Cugir, când a oferit și o pasă decisvă, a preluat și banderola de căpitan, de la Prejmerean, care între timp și-a pierdut poziția de titular.

„Chiar dacă în primele meciuri nu am avut rezultatele pe care ni le-am dorit, am dat apoi dovadă de caracter și am câștigat cinci meciuri consecutive care ne-au dus pe primul loc. Cred că suntem pe o pantă ascendentă și am devenit, de la etapă la etapă, o echipă omogenă. În meciul cu Pecica, normal că ne dorim cele trei puncte, jucăm acasă și chiar vrem victoria în meciul acesta. Important este să începem meciul cu atitudine, să nu facem greșeli și să fim concentrați atât în apărare, cât și în atac. Nu îi luăm de sus, știm care sunt punctele lor forte și sper să fie totul ok și să câștigăm meciul”, a punctat jucătorul de 34 de ani pentru site-ul oficial al CSM Unirea Alba Iulia.

Foto: CSM Unirea Alba Iulia și Tikitaka.ro

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