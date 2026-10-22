Sport

CSM Unirea Alba Iulia, favorită cu Progresul Pecica, pe „Cetate”! Giurgiu, căpitanul „alb-negrilor”: „suntem pe o pantă ascendentă” | Moment de reculegere pentru Florin Cotora

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

CSM Unirea Alba Iulia este favorita incontestabilă a confruntării de pe „Cetate”, sâmbătă, la ora 15.00, cu Progresul Pecica.

Alexandru Giurgiu, căpitanul „alb-negrilor”: „suntem pe o pantă ascendentă, căpătăm omogenitate”. Partida dintre CSM Unirea Alba Iulia și Progresul Pecica face parte din etapa a 10-a a Seriei 7 din Liga 3

Petrecerea Divorțaților

Înaintea întâlnirii, va fi păstrat un moment de reculegere în memoria regretatului portar Florin Cotora, cel care a apărat buturile „alb-negrilor” în anul primei promovări în Divizia A, în 2003

Gruparea din Cetatea Marii Uniri este liderul Seriei 7, după 5 victorii la rând și are dublul punctelor arădenilor, care runda trecută au suferit primul eșec intern, cu Metalurgistul Cugir (1-2)

Citește și: Video | CSM Unirea Alba Iulia, victorie mare la Deva: Ayeni și Giurgiu, marcatori pentru lider

CSM Unirea Alba Iulia a realizat o victorie prețioasă la Deva, 2-1, și are ascendent moral raportat la oponentul din penultima rundă a turului, după succesele concludente din sezonlu anterior, 6-1 și 4-0

*Giurgiu, căpitan din etapa a patra!

Albaiulianul Alexandru Giurgiu, unul dintre puținii supraviețuitori ai stagiunii anterioare, a spart gheața în actualul sezon, la Deva, cu un șut senzațional, ]n actul secund, pentru 0-2. Jucătorul de bandă stânga a avut un start dificil de campionat, în primele două runde adunând numai 5 minute, asta pentru că Pustai prefera să joaca cu under în zona respectivă (apărător lateral). A intrat în formula de start în etapa a treia, iar în următorul joc, la Cugir, când a oferit și o pasă decisvă, a preluat și banderola de căpitan, de la Prejmerean, care între timp și-a pierdut poziția de titular.

Chiar dacă în primele meciuri nu am avut rezultatele pe care ni le-am dorit, am dat apoi dovadă de caracter și am câștigat cinci meciuri consecutive care ne-au dus pe primul loc. Cred că suntem pe o pantă ascendentă și am devenit, de la etapă la etapă, o echipă omogenă. În meciul cu Pecica, normal că ne dorim cele trei puncte, jucăm acasă și chiar vrem victoria în meciul acesta. Important este să începem meciul cu atitudine, să nu facem greșeli și să fim concentrați atât în apărare, cât și în atac. Nu îi luăm de sus, știm care sunt punctele lor forte și sper să fie totul ok și să câștigăm meciul”, a punctat jucătorul de 34 de ani pentru site-ul oficial al CSM Unirea Alba Iulia.

Foto: CSM Unirea Alba Iulia și Tikitaka.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Metalurgistul Cugir și „Fotbalul ne unește – de la copii la campioni” | Echipierii „roș-albaștri”, la Colegiile „David Prodan” și „ID Lăzărescu”

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

22 octombrie 2026

De

Metalurgistul Cugir și „Fotbalul ne unește – de la copii la campioni” | Echipierii „roș-albaștri”, prezenți la Colegiile „David Prodan” și „ID Lăzărescu” din localitate O parte dintre echipierii divizionarei terțe Metalurgistul Cugir au participat miercuri, 21 octombrie, la o acțiunea  „Fotbalul ne unește – de la copii la campioni” derulată de Federația Română de […]

Citește mai mult

Sport

Blăjeanul Victor Oniga, la echipa României Under 17, în Cipru, pentru calificări la Europene!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 20 de ore

în

21 octombrie 2026

De

Blăjeanul Victor Oniga, la echipa României Under 17, în Cipru, pentru calificări la Campionatele Europene! Blăjeanul Victor Oniga, legitimat la prim-divizionara FK Csikszereda Miercurea Ciuc a fost convocat la echipa națională a României Under 17 pentru calificările Campionatului European, jocuri în Cipru. Citește și: Foto: Blăjeanul Victor Oniga, gol pentru România Under 17! „Tricolorii”, două […]

Citește mai mult

Sport

Atleta Mihaela Blaga (Mica Roma Blaj/CSU Alba Iulia), locul 10, în Italia, la Corsa dei Castelli Trieste! Urmează naționalele de cros, la Băile Felix

Dan HENEGAR

Publicat

acum 20 de ore

în

21 octombrie 2026

De

Atleta Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia), locul 10, în Italia, la Trieste! Urmează naționalele de cros, la Băile Felix, în weekend Atleta Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/CS Universitar Alba Iulia) s-a clasat pe locul 10 la un concurs internațional, disputat la Trieste (Italia). Este vorba despre a 11-a ediție a cursei „Corsa dei […]

Citește mai mult