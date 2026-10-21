Sport

Atleta Mihaela Blaga (Mica Roma Blaj/CSU Alba Iulia), locul 10, în Italia, la Corsa dei Castelli Trieste! Urmează naționalele de cros, la Băile Felix

Dan HENEGAR

Publicat

acum 32 de minute

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Atleta Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia), locul 10, în Italia, la Trieste! Urmează naționalele de cros, la Băile Felix, în weekend

Atleta Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/CS Universitar Alba Iulia) s-a clasat pe locul 10 la un concurs internațional, disputat la Trieste (Italia). Este vorba despre a 11-a ediție a cursei „Corsa dei Castelli”, pe distanta de 10 kilometri, pe șosea.

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Petrecerea Divorțaților

Sportiva pregătită de Cristina Man a obținut timpul 34:25, unul aproape de PB, în competiția majoră din calendarul european. Tot la etapa de Cupa Europei a fost prezent și Lucian Ștefan (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj), care a terminat pe poziția a 17-a (cu timpul 30:30, PB), component al echipei României (clasată pe locul 5)

Urmează, în weekend, la Băile Felix (Sânmarin), Campionatul Național de cros (seniori, Under 23 și Under 20) criteriu de calificare pentru Campionatele Balcanice de cros (14 noiembrie, Koinare/Bulgaria).

Vor participa Mihaela Blaga (Under 23), Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) și Denisa Komives (CSȘ Blaj) – la Under 20, unde va fi echipă), Roxana Cordea (Mica Roma Blaj/CSȘ Blaj – Under 18, Lucian Ștefan (Under 23), George Cozma (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – Under 20, Viorel Medeșan (Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) – Under 18. Ștefeta mixtă va fi alcătuită din Constantin, Blaga, Ștefan și Cozma, vizându-se calificarea la Campionatul European al Cluburilor (februarie 2027, în Portugalia).

Vor mai concura, de la CS Unirea Alba Iulia, la Under 20, Dragoș Fabian Floca, Vlad Babin, Stelian Man și David Bercheu (pregătiți de Mihaela Vlas).

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