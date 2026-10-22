Ziua Armatei va fi sărbătorită duminică, 25 octombrie 2026, la Sebeș

Municipiul Sebeș marchează Ziua Armatei Române, pe 25 octombrie, prin ceremonii solemne și depuneri de coroane la monumentele eroilor din Sebeș, Petrești, Răhău și Lancrăm, precum și la cimitirele catolic și evanghelic din oraș. Manifestările aduc un omagiu celor care și-au sacrificat viața pentru apărarea țării și cinstesc tradițiile Armatei Române.

„Ca în fiecare an, Municipiul Sebeș se pregătește să omagieze, într-un cadru solemn, eroii care și-au dat viața pe diferitele câmpuri de bătălie pentru apărarea țării, precum și reprezentanții uneia dintre cele mai importante instituții ale statului: Armata Română.

Vor avea loc depuneri de coroane la Monumentul Eroilor din incinta Bisericii Ortodoxe din Petrești – ora 11.30, la Cimitirul Eroilor din Sebeș – ora 12.30, la monumentele eroilor din Răhău și Lancrăm, la cimitirele catolic și evanghelic din Sebeș.

Începând cu anul 1959, ziua de 25 octombrie marchează Ziua Armatei Române, pentru a aminti că în toamna anului 1944, soldații români eliberau orașul Carei de sub ocupația horthystă, restabilind vechea linie de frontieră a României consfințită prin tratatele de pace de la sfârșitul Primului Război Mondial”, se arată într-un comunicat de presă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal