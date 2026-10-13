Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva, ocrotitoarea Moldovei

Toți cei care poartă numele de Paraschiva, Parascheva, Paraschiv sau nume derivate ale acestora, Chiva, Chivuța, Vuța, Chivu sau Petcu, își serbează onomastica în data de 14 octombrie, când are loc marea sărbătoare religioasă Sfânta Parascheva. Originea numelui Paraschiv și Paraschiva provine din limba greacă și înseamnă “vineri”.

Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, este o sărbătoare foarte importantă pentru români, iar moaștele Sfintei se află în Catedrala Mitropolitană din Iași de peste 250 de ani.

Sărbătoarea Sfintei Parascheva poate fi un prilej foarte bune pentru a trimite mesaje, sms-uri cu felicitări și urări de bine celor care poartă acest nume. Iată câteva exemple de mesaje și urări pentru sărbătoriții zilei de Sfânta Parascheva, din care vă puteți inspira dacă sunteți în pană de idei:

Paraschiva, îngerii să-ți călăuzească pașii și Sfânta Parascheva să-ți lumineze drumul în viață! La mulți ani!

În această sfântă zi, îți doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor, și fie ca Sfânta Parascheva să te călăuzească mereu în viață.

Ziua numelui să-ți fie luminoasă și să se prelungească în multe altele aducatoare de bucurii!

De ziua ta aș vrea ca noaptea, să nu cadă prea devreme, iar dacă va cădea să îți aducă în dar un cer cu multe stele! Și… cea dintâi care o să cadă, aș vrea să fie steaua mea! Tu s-o privești, ea să îți șoptească: să fii iubită de ziua ta!

Mă bucur că exiști în viața mea și mă bucur că Sfânta Parascheva, al cărui nume îl porți, mi te-a dăruit.

Porți numele unei sfinte și mă închin în fața ta, pentru că ești ca o icoană dragă sufletului meu. Mi-ai fost aproape la greu și la bine, iar acum vreau să îți mulțumesc pentru tot.La mulți ani! Să ai puterea să faci lumea mai bună și să fericești pe toți în jurul tău cu bunătatea ta.

Fie ca lumina Sfintei Parascheva să ne țină mereu aprinsă calea dragostei! Te iubesc din tot sufletul!

Îți mulțumesc că îmi luminezi viața cu prezența ta, în fiecare zi! La mulți ani, draga mea (dragul meu) Paraschiv(a)!Iubirea tăcută și nemărginită ce mi-o porți, încrederea și respectul față de tine, de mine, de noi, de relația noastră, mă fac zilnic să te iubesc tot mai mult.

Îi cer Sfintei Parascheva cea al cărei nume îl porți, să rămână cu ochii asupra ta, să îți călăuzească pașii, să iîți lumineze viața și să îți dea puterea să păstrezi în suflet iubirea pe care mi-o porți cu aceeași intensitate cu care și eu la rândul meu o port.

Dumnezeu mi-a dat familia, Sfânta Parascheva al cărui nume îl porți mi te-a dăruit, pentru a mă bucura de o astfel de iubită (soție).

Îți doresc ca Sfânta Parascheva, al cărui nume îl porți, să aibă grijă de tine, să îți călăuzească toți pașii și să îți lumineze calea în viață.

O zi frumoasă este mâine, o zi frumoasă pentru tine. O floare și un La mulți ani foarte mare! Să crești mare și frumoasă și să fii și sănătoasă!

Îți doresc ca în această zi să îți fie sufletul plin de bucurie și vreau să îți răsplătesc toată dragostea pe care mi-ai arătat-o. La mulți ani!

Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului numai bine.

Să fii mereu așa, blând, bun și drăguț cu toți cei din jurul tău. Ești un prieten de nădejde și un adevărat om. La Mulți Ani Paraschive!

Fie ca Sfânta Parascheva să te ocrotescă, să-ți călăuzească pașii și să-ți lumineze calea!

Azi e ziua ta, ziua numelui tău. Să asculți de prietenii tăi pentru că noi îți dorim numai bine, fericire și să ai parte de toată fericirea din lume.

Chiar dacă ai nume de sfântă știu că diseară o să ne dai de băut, o să ne cinstești și o să ne primești cu masa plină. Sper să rămâi mereu un spirit tânăr și plin de viață, să fim mereu împreună și să nu uităm niciodată frumoasa prietenie dintre noi.

La Mulți Ani tuturor sărbătoriților de Sfânta Parascheva, să le urăm să fie sănătoși și să petreacă frumos!

Sanatate si numai bucurii cu ocazia zilei tale de nume.

Întocmai ca Sfânta Parascheva, al cărei nume îl porti, învaţă să ierţi, să fii mai bun, mai înţelept, să mă ierţi când greşesc şi să mă înveţi să fiu, la rândul meu, un om mai bun. La mulţi ani!

Fie ca Sf. Parascheva, sa te ocroteasca, sa-ti calauzeasca pasii si sa-ti lumineze calea. La Multi Ani!

De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate. Sa se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui. La multi ani, Paraschiva!

Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei şi la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori.

E o zi când sufletul tău trebuie să învingă orice urmă de tristeţe şi să fie deschis pentru a primi cele mai frumoase momente. Este ziua numelui tău şi-ţi urez un sincer La Mulţi Ani!

La mulţi ani, plini de fericire şi de împliniri! Să te pupe norocul şi să ai numai zâmbete şi soare în calea ta!

Păstrează-ţi sufletul tânăr şi bucură-te neîncetat, pentru mine rămai un prieten de nădejde şi un om de valoare! Fie ca lumina Sfintei Paraschiva să ne lumineze vieţile şi mintea mereu! La mulţi ani!

Este o zi cand sufletul invinge orice urma de tristete, cand tot ce a fost greu ti se pare usor. Este ziua numelui tau! La Multi Ani, Paraschiva!

Felicitari dragul meu cu ocazia aceastei zile. Iti urez sa fii mereu sanatos, energic si plin de bucurie. La multi ani!

La multi ani, Paraschiva! Ingerii sa-ti calauzeasca pasii iar Sfanta sa-ti lumineze drumul in viata.

Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului un sincer La Multi Ani!

O zi frumoasa este maine, ziua numelui tau! Sa te bucuri de viata, de zambete, de tot ce e frumos. La multi ani Parascheva!

Nu ştiu dacă îţi place numele pe care ţi l-au ales părinţii, dar eu îţi urez din suflet un călduros La mulţi ani! Că-ţi place sau nu, e totuşi ziua ta!

Azi e ziua ta, bucură-te din plin de ea!

De Sf. Paraschevaa, zi de mare sarbatoare primeste din partea mea cele mai sincere urari de bine, sanatate, mult noroc si implinirea tuturor dorintelor. Dumnezeu sa te calauzeasca in tot cea-ce faci. La multi ani!

Chiar daca ai nume de Sfanta stiu ca diseara o sa dai de baut si o sa ne primesti cu masa plina. Sper sa ramai mereu un spirit tanar si plin de viata, sa fim mereu impreuna si sa nu uitam niciodata frumoasa prietenie dintre noi. La multi ani Paraschiva!

Astazi e ziua numelui tau, un nume simplu si frumos, la fel de pur si gingas ca tine. Iti doresc numai bine si sa ai parte de toata fericirea din lume. La Multi Ani!

Azi la meteo s-a anunţat cod galben de pupici şi de urări şi cred că responsabil pentru asta eşti tu. La mulţi ani!

În aceasta zi specială îţi transmit cele mai sincere urări. Să ai o viaţa plină de lucruri bune, iar Sfânta Parascheva, al cărei nume îl porţi, să te ocrotească mereu. La mulţi ani de ziua numelui tău!

Fie ca toate întâmplările frumoase şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfânta Paraschiva cât mai frumoasă!

De ziua ce-ţi surâde-n prag şi-i porţi frumosul nume, eu îţi doresc tot ce-i mai drag şi mai frumos pe lume! La mulţi ani!

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