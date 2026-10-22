21-22 noiembrie 2026 | Gala Romanței Românești: Nume sonore în juriul și recitalurile Festivalului Național de Interpretare a Romanței „Te aștept pe-același drum…”, ediția a XXI-a

Gala Romanței Românești: Nume sonore în juriul și recitalurile Festivalului Național de Interpretare a Romanței „Te aștept pe-același drum…”, ediția a XXI-a

Toamna aceasta, acordurile nostalgice și elegante ale romanței vor răsuna din nou în cadrul unui eveniment de tradiție. În perioada 21-22 noiembrie 2026, va avea loc ediția a XXI-a a Festivalului Național de Interpretare a Romanței „Te aștept pe-același drum…”, Zlatna. Evenimentul va fi găzduit de Sala de Festivități „Ampelum” a orașului Zlatna și promite publicului două zile de înaltă ținută artistică, emoție pură și interpretări de excepție.

În ambele seri, festivalul va începe la ora 18:00. Pentru această ediție aniversară, organizatorii au reunit personalități marcante ale scenei muzicale și culturale românești, care vor asigura atât jurizarea competiției, cât și momente artistice de neuitat în cadrul recitalurilor.

Un juriu de elită și recitaluri de excepție

Valoarea concurenților din acest an va fi evaluată de un juriu alcătuit din reputați artiști, muzicologi și profesioniști ai genului. Aceleași nume mari vor încânta publicul și cu recitaluri special pregătite pentru acest eveniment:

*Ioan Bocșa

*Alina Mavrodin Vasiliu

*Liviu Burz

*Ion Țibrea

*Diana Țugui

*Alina Huțu

*Sorin Lupu

*Cristina Beldean Moșuțan

*Georgeta Plută

Găzduire de elită și acompaniament de maestru

Atmosefera de sărbătoare și eleganța festivalului vor fi întreținute de doi dintre cei mai apreciați prezentatori de gale din România: Miruna Ionescu și Octavian Ursulescu. Experiența și farmecul lor vor ghida publicul prin povestea fiecărei romanțe.

Sufletul muzical al întregului festival va fi asigurat de orchestra condusă de maestrul Ovidiu Barteș. Recunoscut pentru virtuozitatea și sensibilitatea sa, maestrul Ovidiu Barteș va garanta un acompaniament impecabil, ridicând prestanța fiecărei piese la standarde artistice înalte.

Detalii despre bilete

Iubitorii acestui gen muzical își pot asigura din timp participarea la eveniment. Biletele pot fi achiziționate de la Casa de Cultură „Horea Popescu” Zlatna sau direct de la intrarea în sala de spectacol, în serile evenimentului.

Festivalul Național „Te aștept pe-același drum…” rămâne un reper fundamental în peisajul cultural, contribuind direct la conservarea, promovarea și transmiterea patrimoniului muzical românesc către noile generații.

Iubitorii de muzică și poezie sunt așteptați să se bucure de un weekend memorabil, sub semnul eleganței și al tradiției.

Înscrierile în concurs se fac până la data de 15 octombrie 2026. Formularele se pot găsi pe pagina de Facebook a Casei de Cultură ,,Horea Popescu’’ Zlatna.

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