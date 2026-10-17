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Video | Metalurgistul Cugir, a doua victorie stagională: Cât a fost scorul în meciul de la Pecica

Lucian Dărămuș

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Metalurgistul Cugir, a doua victorie stagională: Cât a fost scorul în meciul de la Pecica

Metalurgistul Cugir a obținut a doua victorie stagională în ediția 2026-2027 a Ligii 3 de fotbal. Cugirenii s-au impus cu 2-1 (0-1) în partida din deplasare cu Progresul Pecica, în care au reușit o remontada spectaculoasă. A fost primul meci oficial cu portughezul Vitinha la timona „roș-albaștrilor”. 

Petrecerea Divorțaților

Au marcat: Borcea (9), respectiv Cocan (54), Șaucă (59).

Metalurgistul Cugir a provocat prima înfrângere din acest campionat pe teren propriu pentru Progresul Pecica.

Borcea a deblocat tabela rapid, punctând pentru gazde în minutul 9. A profitat de de o pasă greșită în defensiva cugireană, a interceptat balonul, a pătruns până în careul mic și a finalizat cu latul, trimițând mingea pe lângă portarul B. Avram.

În prima repriză, „roș-albaștrii” au avut trei șanse mari de a restabili egalitatea, la șutul de la distanță al Udrea (24) și la reluările cu capul ale lui Mâlnă, din minutele 33 și 39. Nu-i mai puțin adevărat că gazdele își puteau majora avantajul în minutul 25, la șutul din unghi al lui Mura, deviat de un jucător al Metalurgistului în traiectoria sa spre poartă și respins în cele din urmă de sub bară de portarul Avram.

Cugirenii au întors rezultatul rapid în debutul reprizei secunde, prin golurile lui Cocan și Șaucă. Mai întâi, în minutul 54, Liubashov a centrat din partea dreaptă, Kiraly a reluat spre colțul lung, portarul Roșu a respins inițial, însă Cocan a fost pe fază și a trimis mingea în plasă de la doar 4 metri. În minutul 59, Șaucă a fructificat o minge lungă. După ce a trecutr de Sabău și apoi și de Roșu, „căpitanul” oaspeților a înscris în poarta goală.

Scăpat singur, Cocan putea face 3-1, însă a intervenit portarul Roșu (70). În replică, Mura a tras puțin peste poartă de la marginea careului mare (71).

Pe final Progresul Pecica a dominat steril.

„Consider că victoria noastră este meritată. Îi felicit pe băieții mei! Au fost mai buni astăzi”, a declarat „la cald” Vitinha.

Progresul Pecica: Roșu – Ene, Hodoșan-Olar / cpt., Sabău (71, Barbu), Aldan – M. Rusu (87, Crainic), Arsene (71, Huc), Pamfile, Șiclovan, Mura (87, I. Ilie), Borcea. Rezerve neutilizate: Zamfir – Kocsis, Gâlcue, Indreica. Antrenor principal Mihai Petcuț

Metalurgistul Cugir: B. Avram – Liubashov, Balaur, Kiraly, Igwe, Butnariu (64, An. Iosif), M. Udrea (81, D. Todoran), Mâlnă (87, Tăban), Șaucă / cpt. (64, Goronea), P. Pahone, Cocan. Rezerve neutilizate: Herlea – Bura, P. Păcurar, Vitinha, Adam. Antrenor principal Vítor Tiago de Freitas Fernandes (Vitinha)

Arbitri Cl. Ștef, An. Sîncrăian, Cr. Cherteș; rezervă H. Mailat (toți din Mureș). Observatori S. Moisin, Z. Bundea (ambii din Bihor)

foto și sursă documentare: Sport Arad

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