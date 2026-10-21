Primăria Alba Iulia, demersuri pentru recertificarea ISO 9001 a sistemului de management al calității: Cine va presta și cât costă serviciile de audit
Primăria Alba Iulia, demersuri pentru recertificarea ISO 9001 a sistemului de management al calității: Cine va presta și cât costă serviciile de audit
Primăria Alba Iulia a contractat, pe 19 octombrie 2026, serviciile de audit pentru recertificarea sistemului de management al calității, înainte ca actualul certificat să expire în a doua decadă a lunii decembrie 2026.
Contractul a fost atribuit prin achiziție directă firmei S.C. SRAC CERT S.R.L. din București, pentru o valoare de 16.250 lei, echivalentul a 3.207,34 euro, fără TVA. Fondurile provin din bugetul local.
De ce era necesară achiziția
Certificatul actual al instituției, cu numărul RO-12886, expiră pe 12 decembrie 2026. Scopul achiziției este să nu existe nicio întrerupere a valabilității certificării. Instituția trebuie să demonstreze, în fața unui organism de certificare acreditat, că sistemul de management al calității este conform cu standardul și eficient pe întregul ciclu de certificare. În urma auditului, primăria urmează să primească un nou certificat, valabil trei ani.
Ce include contractul
Caietul de sarcini prevede următoarele servicii minime:
*un audit de recertificare la sediul instituției, care evaluează ansamblul sistemului de management al calității, performanța acestuia pe durata ciclului de certificare, rezultatele auditurilor de monitorizare anterioare și eficacitatea acțiunilor corective;
*elaborarea raportului de audit și a procesului-verbal al ședinței de închidere;
*luarea deciziei de recertificare și emiterea noului certificat de conformitate ISO 9001:2015, valabil trei ani, înainte de 12 decembrie 2026;
*prezentarea programului auditurilor de supraveghere aferent noului ciclu de certificare. Acestea vor face obiectul unor achiziții distincte.
Cerințe pentru prestator
Prestatorul trebuie să fie organism de certificare acreditat conform SR EN ISO/IEC 17021-1, de un organism național de acreditare semnatar al acordurilor multilaterale de recunoaștere IAF/EA. Acreditarea trebuie să acopere ISO 9001 și sectorul administrației publice (IAF 36) și să fie valabilă atât la data auditului, cât și la data emiterii certificatului.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Politică Administrație
Sebeș, un oraș mai bine conectat: Investiții în mobilitate urbană și legături între cartierele Lancrăm-Mihail Kogălniceanu -Aleea Lac-Aleea Parc-Lucian Blaga- Centru-Parcul Arini -Petrești
Sebeș, un oraș mai bine conectat: Investiții în mobilitate urbană și legături între cartierele Lancrăm-Mihail Kogălniceanu -Aleea Lac-Aleea Parc-Lucian Blaga- Centru-Parcul Arini -Petrești Crearea unei rețele coerente de zone pietonale și piste pentru biciclete, care să lege principalele cartiere ale municipiului Sebeș de centrul orașului și de Parcul Arini, este un obiectiv important pentru dezvoltarea […]
Foto | Strada Augustin Bena din Sebeș, pregătită pentru lucrări: Începe amenajarea sistemului subteran de preluare a apelor pluviale / Primar: „Știm că lucrările vor îngreuna temporar circulația”
Strada Augustin Bena din Sebeș, pregătită pentru lucrări: Începe amenajarea sistemului subteran de preluare a apelor pluviale / Primar: „Știm că lucrările vor îngreuna temporar circulația” Ploile abundente au scos în evidență problemele sistemului de preluare a apelor pluviale de pe strada Augustin Bena din Sebeș, unde dezvoltarea urbană a crescut presiunea asupra infrastructurii existente. […]
Victor Negrescu a premiat oamenii care fac diferența în județul Alba, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit la locul potrivit”
Victor Negrescu a premiat oamenii care fac diferența în județul Alba, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit la locul potrivit” Aproximativ 40 de oameni și organizații care, prin muncă, profesionalism și implicare, contribuie la dezvoltarea județului Alba au fost premiați sâmbătă, 17 octombrie 2026, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ce se întâmplă dacă ți-ai închis balconul sau l-ai unit cu sufrageria fără a avea autorizație: Amenzi de până la 50.000 de lei pentru lucrări fără notificare
Ce se întâmplă dacă ți-ai închis balconul sau l-ai unit cu sufrageria fără a avea autorizație: Amenzi de până la...
Atenție, viitori pensionari! Termenul de 30 de zile care vă poate costa bani. Când trebuie depus dosarul la Casa de Pensii
Atenție, viitori pensionari! Termenul de 30 de zile care vă poate costa bani. Când trebuie depus dosarul la Casa de...
Știrea Zilei
31 octombrie – 1 noiembrie 2026 | Motocicliștii Lupii Sigidavei, ,,Alături de Noah, pas cu pas” – Eveniment caritabil la Cugir pentru a strânge bani pentru terapiile băiețelului născut prematur. ,,Micuțul merită o copilărie frumoasă”
31 octombrie – 1 noiembrie 2026 | Motocicliștii Lupii Sigidavei, ,,Alături de Noah, pas cu pas” – Eveniment caritabil la...
Apel umanitar sfâșietor: La doar 38 de ani, albaiulianul Radu Ilyeș luptă pentru viața sa / „Mi-e teamă că omul pe care îl iubesc nu va mai fi lângă mine”
Apel umanitar sfâșietor: La doar 38 de ani, albaiulianul Radu Ilyeș luptă pentru viața sa / „Mi-e teamă că omul...
Curier Județean
Cum a scăpat un bărbat din Alba de o amendă de 8.000 de lei pentru „alertare falsă la 112”. Care este motivul pentru care ar fi sunat la poliție
Cum a scăpat un bărbat din Alba de o amendă de 8.000 de lei pentru „alertare falsă la 112”. Care...
Foto | Biserica Ortodoxă „Sfânta Parascheva” din Alba Iulia, iluminată arhitectural. Primar: „Continuăm să scoatem la lumină frumusețea patrimoniului nostru arhitectural”
Biserica Ortodoxă „Sfânta Parascheva” din Alba Iulia, iluminată arhitectural. Primar: „Continuăm să scoatem la lumină frumusețea patrimoniului nostru arhitectural” Primarul...
Politică Administrație
Primăria Alba Iulia, demersuri pentru recertificarea ISO 9001 a sistemului de management al calității: Cine va presta și cât costă serviciile de audit
Primăria Alba Iulia, demersuri pentru recertificarea ISO 9001 a sistemului de management al calității: Cine va presta și cât costă...
Sebeș, un oraș mai bine conectat: Investiții în mobilitate urbană și legături între cartierele Lancrăm-Mihail Kogălniceanu -Aleea Lac-Aleea Parc-Lucian Blaga- Centru-Parcul Arini -Petrești
Sebeș, un oraș mai bine conectat: Investiții în mobilitate urbană și legături între cartierele Lancrăm-Mihail Kogălniceanu -Aleea Lac-Aleea Parc-Lucian Blaga-...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...