Primăria Alba Iulia, demersuri pentru recertificarea ISO 9001 a sistemului de management al calității: Cine va presta și cât costă serviciile de audit

Primăria Alba Iulia a contractat, pe 19 octombrie 2026, serviciile de audit pentru recertificarea sistemului de management al calității, înainte ca actualul certificat să expire în a doua decadă a lunii decembrie 2026.

Contractul a fost atribuit prin achiziție directă firmei S.C. SRAC CERT S.R.L. din București, pentru o valoare de 16.250 lei, echivalentul a 3.207,34 euro, fără TVA. Fondurile provin din bugetul local.

De ce era necesară achiziția

Certificatul actual al instituției, cu numărul RO-12886, expiră pe 12 decembrie 2026. Scopul achiziției este să nu existe nicio întrerupere a valabilității certificării. Instituția trebuie să demonstreze, în fața unui organism de certificare acreditat, că sistemul de management al calității este conform cu standardul și eficient pe întregul ciclu de certificare. În urma auditului, primăria urmează să primească un nou certificat, valabil trei ani.

Ce include contractul

Caietul de sarcini prevede următoarele servicii minime:

*un audit de recertificare la sediul instituției, care evaluează ansamblul sistemului de management al calității, performanța acestuia pe durata ciclului de certificare, rezultatele auditurilor de monitorizare anterioare și eficacitatea acțiunilor corective;

*elaborarea raportului de audit și a procesului-verbal al ședinței de închidere;

*luarea deciziei de recertificare și emiterea noului certificat de conformitate ISO 9001:2015, valabil trei ani, înainte de 12 decembrie 2026;

*prezentarea programului auditurilor de supraveghere aferent noului ciclu de certificare. Acestea vor face obiectul unor achiziții distincte.

Cerințe pentru prestator

Prestatorul trebuie să fie organism de certificare acreditat conform SR EN ISO/IEC 17021-1, de un organism național de acreditare semnatar al acordurilor multilaterale de recunoaștere IAF/EA. Acreditarea trebuie să acopere ISO 9001 și sectorul administrației publice (IAF 36) și să fie valabilă atât la data auditului, cât și la data emiterii certificatului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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