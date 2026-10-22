VIDEO | Sistemele de monitorizare ale tunelului Momaia de pe Autostrada Sibiu – Pitești, testate de CNAIR: Când ar putea fi deschisă circulația pe secțiunea 4
Sistemele de monitorizare ale tunelului Momaia de pe Autostrada Sibiu – Pitești, testate de CNAIR: Când ar putea fi deschisă circulația pe secțiunea 4
CNAIR a început testarea sistemelor de monitorizare și siguranță din tunelul Momaia, de pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești, înainte de deschiderea circulației, programată pentru acest an.
Centrul de Monitorizare care va supraveghea permanent circulația pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1) testează echipamentele și programele informatice care vor fi folosite pentru siguranța traficului, în special în tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri.
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a prezentat, într-o postare pe Facebook, imagini în premieră din centrul aflat la Curtea de Argeș.
Centrul de Monitorizare se află în incinta Centrului de Întreținere și Coordonare (CIC) de la Curtea de Argeș. Acesta va supraveghea traficul pe Secțiunea 4, Tigveni – Curtea de Argeș, cu ajutorul sistemului SCADA, care este testat în această perioadă.
În tunelul Momaia au fost instalate peste 2.500 de puncte de monitorizare, printre care senzori și camere inteligente, fixe și mobile.
Acestea pot detecta incidentele sau obiectele aflate pe carosabil și pot declanșa măsuri de siguranță, inclusiv închiderea unei benzi de circulație sau a întregii galerii.
„Imagini de la Centrul de Monitorizare care va supraveghea non-stop circulația pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești (#A1)!”, a transmis Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.
Centrul este dotat cu 14 monitoare și 36 de calculatoare, iar activitatea va fi asigurată de 11 specialiști, care vor lucra în ture, 24 de ore din 24.
Sistemul va permite supravegherea permanentă a traficului, iar asta va ajuta identificarea rapidă a situațiilor care pot pune în pericol șoferii.
Testele finale sunt programate la sfârșitul lunii noiembrie
După testele echipamentelor și ale programelor informatice din această perioadă, la sfârșitul lunii noiembrie sunt programate testele finale ale sistemelor de monitorizare, prevenire și intervenție.
Acestea vor fi realizate împreună cu reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (ISU) și ai CNAIR.
Testele vor include simulări de incendiu, cu fum și foc, exerciții pentru stingerea incendiilor și verificarea sistemelor de control al traficului. Aceste proceduri sunt obligatorii potrivit cerințelor europene privind siguranța în tuneluri.
Fără finalizarea testelor, circulația nu poate fi deschisă pe această secțiune a autostrăzii. De asemenea, pentru siguranța șoferilor, viteza maximă admisă în tunelul Momaia va fi de 80 km/h.
Lucrările pe cei aproape 10 kilometri sunt finalizate
Potrivit directorului general al CNAIR, lucrările de drum pe întreaga Secțiune 4, cu o lungime de 9,86 kilometri, sunt finalizate.
Pe toate cele 12 poduri, pasaje și viaducte, care au o lungime totală de 2.620 de metri, au fost așternut asfaltul, au fost trasate marcajele rutiere și a fost montat parapetul.
Deschiderea circulației pe tronsonul Tigveni – Curtea de Argeș este programată pentru acest an, înainte de termenul prevăzut în contract, respectiv februarie 2027.
Prin deschiderea acestei secțiuni, șoferii vor putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 de kilometri ai Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1).
Valoarea contractului pentru Secțiunea 4 este de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027.
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