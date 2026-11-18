Liga 3, Seria 7, liderul CSM Unirea Alba Iulia, hop important la Ghiroda și Giarmata Vii! Metalurgistul Cugir, meci complicat la Șag | CSU Alba Iulia și CIL Blaj, dispute acasă cu codașele

Rundă importantă pentru liderul CSM Unirea Alba Iulia, „alb-negrii” având parte de o deplasare extrem de dificilă, la Ghiroda și Giarmata Vii. Complicat va fi și pentru „roș-albaștrii” lui Vitinha la Șag, în vreme ce CSU Alba Iulia, vineri, cu echipa secundă „viola”, și CIL Blaj, sâmbătă, cu „lanterna roșie”, au dispute interne, în etapa 14, cu codașele Seriei 7 din Liga 3.

*CSC Ghiroda și Giarmata Vii (locul 4, 22 puncte) – Unirea Alba Iulia (locul 1, 32 puncte), vineri, ora 14.00, pe „Emilian Pavel”, în tur 0-0.

Pentru prima clasată, cu 9 victorii consecutive, urmează o confruntare pe muchie de cuțit, cu reverberații semnificative în privința punctajului cu care va accede în play-off. Întâlnire cu miză, mai ales că în tur, pe „Cetate”, a fost remiză, cu două puncte irosite de marea favorită la promovare. Bănățenii, imbatabili în disputele externe din Alba (8 puncte), vin după un 3-0 la Cugir și sunt în mare luptă pentru accederea în „careul de ași” cu CSM Deva sau CIL Blaj (la egalitate de puncte). Albaiulienii au avut mereu jocuri greu de rezolvat, în noiembrie anul trecut ,1-1 în deplasare, o remiză ce i-a clatinat decisiv scaunul lui Alexandru Pelici, iar în primăvară, 2-1 pe „Cetate”, succes ce a blocat speranțele oponenților de calificare în play-off.

*CSU Alba Iulia (locul 10, 10 puncte) – Politehnica Timișoara 2 (locul 11, 8 puncte), vineri, ora 14.00, Micești, în tur 2-3.

Revirimentul universitarilor sub comanda lui Mihai Manea (două victorii la rând) trebuie continuat și împotriva vecinei din ierarhie (lipsește B. Pop, suspendat). Poli 2, un punct, după 3 eșecuri la rând, a mutat pe banca tehnică, Iasmin latovlevici înlocuindu-l pe Alin Paleacu. În tur, primul succes stagional al „al-violeților” și primul eșec pentru studenți.

*Timișul Șag (locul 2, 27 puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 9, 13 puncte), vineri, ora 14.00, „Comunal”, în tur 1-0.

Cugirenii sunt iarăși în criză (două înfrângeri consecutive, un puncte în 3 partide, 4 meciuri fără gol) și susțin două deplasări de risc maxim, la Șag, iar peste o săptămână, derby „de Alba” pe „Cetate”. Vitinha nu contează pe B. Minteuan și Butnariu – indisponibili în jocul cu ocupanta locului secund (10 puncte în ultimele 4 confruntări), imbatabilă acasă (5 victorii consecutiev în fața fanilor).

*CIL Blaj (locul 6, 22 puncte) – Nera Bogodinți (locul 12, două puncte), sâmbătă, ora 14.00, „Târnavele”, în tur 2-1.

Echipa din „Mica Romă” (absenți Boldea, accidentat, Gâțan – suspendat) este marea favorită a întâlnirii cu nou-promovata ce are 6 eșecuri consecutive și nu a învins în eșalonul terț!

Secțiune Știri sub articolul principal