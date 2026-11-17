17 noiembrie – Ziua Internațională a Studenților: O zi a solidarității, libertății și dreptului la educație

Ziua Internațională a Studenților este marcată în fiecare an, la 17 noiembrie, în întreaga lume, fiind un prilej de recunoaștere a rolului pe care tinerii îl au în societate, în dezvoltarea educației, în apărarea democrației și în promovarea drepturilor fundamentale. Dincolo de caracterul festiv, această zi are o semnificație istorică profundă, fiind legată de curajul studenților care s-au opus regimului nazist în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

O zi cu rădăcini în istorie

Data de 17 noiembrie a fost aleasă pentru a comemora evenimentele tragice petrecute la Praga, în anul 1939, când autoritățile naziste au reprimat violent mișcarea studențească din Cehoslovacia ocupată.

În toamna acelui an, studenții Facultății de Medicină din cadrul Universității Caroline din Praga au participat la manifestații împotriva ocupației naziste, în contextul comemorării proclamării Republicii Cehoslovace independente. Protestele au fost reprimate brutal, iar studentul Jan Opletal, rănit în timpul manifestațiilor, a murit ulterior.

Ca reacție la mobilizarea studențească și la manifestațiile de protest care au urmat, la 17 noiembrie 1939, autoritățile naziste au ordonat închiderea universităților și a instituțiilor de învățământ superior din Cehia. Nouă lideri studențești și un profesor au fost executați fără proces, iar peste 1.200 de studenți au fost arestați și deportați în lagăre de concentrare.

Aceste evenimente au transformat data de 17 noiembrie într-un simbol internațional al rezistenței, al libertății de exprimare și al solidarității studențești.

În anul 1941, la Londra, Consiliul Internațional al Studenților a instituit oficial Ziua Internațională a Studenților, în memoria victimelor represiunii naziste. Tradiția a fost continuată ulterior de Uniunea Internațională a Studenților.

Studenții, în prima linie a schimbărilor democratice

Semnificația zilei de 17 noiembrie a fost consolidată și de alte momente importante din istoria europeană.

În 1973, studenții Politehnicii din Atena s-au revoltat împotriva dictaturii militare din Grecia. Manifestația, devenită un simbol al luptei pentru libertate și democrație, a fost reprimată violent de autorități, după intervenția armatei.

Un alt moment definitoriu s-a produs la 17 noiembrie 1989, când studenții din Praga au organizat o manifestație împotriva regimului comunist. Intervenția brutală a forțelor de ordine a declanșat un val de proteste care a contribuit decisiv la începutul Revoluției de Catifea și la înlăturarea regimului comunist din Cehoslovacia.

Astfel, ziua de 17 noiembrie a devenit nu doar o comemorare a victimelor represiunii, ci și o celebrare a capacității generațiilor tinere de a contribui la transformarea societății.

În prezent, Republica Cehă și Slovacia marchează această dată și ca Ziua luptei pentru libertate și democrație.

Educația – un drept fundamental, nu un privilegiu

Dincolo de semnificația istorică, Ziua Internațională a Studenților readuce în atenție importanța accesului echitabil la educație și necesitatea unor condiții adecvate pentru desfășurarea studiilor universitare.

Printre principalele preocupări ale studenților din întreaga lume se numără costurile educației, taxele universitare, accesul la burse, cheltuielile pentru cazare și transport, calitatea serviciilor universitare, oportunitățile de angajare și integrarea pe piața muncii.

La acestea se adaugă provocările generate de transformările tehnologice, digitalizarea educației, utilizarea inteligenței artificiale, nevoia de competențe noi și presiunea adaptării la o piață a muncii aflată într-o continuă schimbare.

De asemenea, sănătatea mintală, echilibrul dintre viața personală și activitatea academică, incluziunea socială și combaterea discriminării reprezintă teme tot mai importante în dezbaterea privind bunăstarea studenților.

Asociațiile și organizațiile studențești europene susțin, în mod constant, creșterea sprijinului financiar acordat tinerilor, îmbunătățirea condițiilor de studiu și asigurarea accesului la educație indiferent de situația economică sau de mediul social din care provin aceștia.

Potrivit datelor prezentate de portalul oficial european al datelor, în Uniunea Europeană sunt peste 17 milioane de studenți în învățământul terțiar, ceea ce evidențiază dimensiunea și importanța comunității academice europene.

România: drepturile studenților și provocările învățământului superior

În România, Ziua Internațională a Studenților reprezintă un moment de reflecție asupra rolului organizațiilor studențești, asupra condițiilor de studiu și asupra modului în care politicile publice răspund nevoilor tinerilor.

Organizațiile reprezentative ale studenților au un rol important în dialogul cu universitățile și autoritățile publice, promovând interesele comunității academice și participarea tinerilor la procesul decizional.

Printre preocupările constante se regăsesc finanțarea învățământului superior, acordarea burselor, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii universitare, condițiile din cămine, accesul la servicii medicale și psihologice, precum și consolidarea oportunităților de practică și angajare.

În octombrie 2025, Uniunea Studenților Europeni, organizație care reunește 43 de uniuni naționale ale studenților, și-a exprimat sprijinul pentru protestele studenților din România față de măsurile fiscal-bugetare care afectau comunitatea studențească.

Acest episod a readus în atenție importanța reprezentării studenților și a dreptului acestora de a-și exprima opiniile și nemulțumirile în mod democratic.

În același timp, universitățile au responsabilitatea de a crea un mediu academic bazat pe performanță, transparență, egalitate de șanse și respect reciproc, în care studenții să fie considerați parteneri activi ai procesului educațional.

Mai mult decât o sărbătoare: o declarație de solidaritate

Ziua Internațională a Studenților este marcată în diferite țări prin evenimente academice, dezbateri, conferințe, campanii de informare, activități culturale și inițiative dedicate mobilității și colaborării internaționale.

Pentru studenții internaționali, această zi reprezintă și o ocazie de promovare a diversității culturale, a schimburilor academice și a cooperării între universități.

Programele europene de mobilitate, precum Erasmus+, contribuie la dezvoltarea unei comunități academice internaționale, facilitând schimbul de experiență, acumularea de competențe și apropierea dintre tineri din diferite spații culturale.

În esență, 17 noiembrie este o zi dedicată nu doar studenților de astăzi, ci și generațiilor care au luptat pentru dreptul la educație, libertatea de exprimare și participarea la viața democratică.

sursa: Agerpres

foto: Parada Absolvenților UAB 2026 (arhivă; cu rol ilustrativ)

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