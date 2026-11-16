Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate
Direcția Județeană de Mediu Alba a publicat proiectul deciziei de încadrare pentru modernizarea infrastructurii rutiere locale din satele Mușca și Hădărău, comuna Lupșa. Concluzia: investiția nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Aproape cinci kilometri de străzi vor intra în lucru
Proiectul vizează 15 străzi și racorduri de categoria tehnică IV, cu o bandă de circulație, însumând 4.868 de metri. Cele mai lungi tronsoane sunt strada Țăpuși (1.220 m) și strada Munceluș (1.142 m). Printre celelalte se numără străzile Rozale, Bisericii, Burănești, Sindrilarilor, Podireu și Saivan, precum și mai multe racorduri.
Terenul vizat are 30.509 mp, are folosința actuală de drum și se află în intravilanul localităților.
Podețe, rigole și ziduri de sprijin
Lucrările includ un sistem de colectare a apelor pluviale, cu rigole carosabile, rigole de acostament și șanțuri pereate. Sunt prevăzute 29 de podețe, dintre care 27 tubulare noi, iar două vechi vor fi înlocuite cu rigole carosabile.
Pentru stabilizarea taluzurilor se vor construi fundații adâncite de parapete și ziduri de sprijin din beton armat, cu înălțimi de până la 4 metri. Două dintre podețe, pe străzile Țăpuși și Sindrilarilor, traversează pâraie necadastrate.
Pentru ele au fost calculate debitele de viitură cu probabilitate de depășire de 1%, de 5,40 m³/s, respectiv 4,10 m³/s.
foto reprezentativă: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Politică Administrație
Un nou consilier local USR la Cugir: Judecătoria Alba Iulia a validat mandatul lui Ioan Radu Miclea, în locul demisionarului Mihai Rus
Un nou consilier local USR la Cugir: Judecătoria Alba Iulia a validat mandatul lui Ioan Radu Miclea, în locul demisionarului Mihai Rus Judecătoria Alba Iulia a validat, pe 29 octombrie 2026, mandatul de consilier local al lui Ioan Radu Miclea în Consiliul Local al orașului Cugir. Acesta îl înlocuiește pe Mihai Rus, care și-a dat […]
Foto | Investiții de peste 46 de milioane de lei în infrastructura de apă din Apuseni: „Servicii de cea mai înaltă calitate și o siguranță sporită pentru toți cetățenii”
Investiții de peste 46 de milioane de lei în infrastructura de apă din Apuseni: „Servicii de cea mai înaltă calitate și o siguranță sporită pentru toți cetățenii” În această săptămână, la Câmpeni, au fost realizate lucrări complexe de modernizare a rezervorului de înmagazinare a apei potabile din zona Muncel. Au fost montate 4 vane noi, […]
Un nou pas pentru un Blaj mai verde: Proiectul de amenajare a malurilor râului Târnava Mare, în consultare publică
Un nou pas pentru un Blaj mai verde: Proiectul de amenajare a malurilor râului Târnava Mare, în consultare publică Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, cu sediul în Blaj, 515.400, Piața 1848, nr.16, anunță publicul interesat de aprobarea proiectului de hotărâre de consiliu local privind procedura de aprobare a PUZ (Plan Urbanistic de Zonă) “DEZVOLTAREA […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Reforma administrativă, în analiza Guvernului: Comunele mici ar putea fi comasate obligatoriu / Premier: „Trebuie analizat, trebuie discutat, trebuie bine pregătit”
Reforma administrativă, în analiza Guvernului: Comunele mici ar putea fi comasate obligatoriu / Premier: „Trebuie analizat, trebuie discutat, trebuie bine...
Pensii în România: Anunțul de ultimă oră al premierului Luca Niculescu / „Garantez că vor crește pensiile”
Pensii în România: Anunțul de ultimă oră al premierului Luca Niculescu / „Garantez că vor crește pensiile” Pensionarii ar urma...
Știrea Zilei
1 Decembrie 2026: Alergare simbolică de Ziua Națională a României între Aiud și Alba Iulia / „Drumul Memoriei INVICTUS”. Condiții de participare
1 Decembrie 2026: Alergare simbolică de Ziua Națională a României între Aiud și Alba Iulia / „Drumul Memoriei INVICTUS”. Condiții...
Prezența a 3 urși semnalată în Ormeniș-Miraslău: A fost emis mesaj RO-ALERT
Prezența a 3 urși semnalată în Ormeniș-Miraslău: A fost emis mesaj RO-ALERT În comuna Mirăslău a fost semnalată prezența a...
Curier Județean
Schimbare în Colegiul de conducere al Judecătoriei Alba Iulia: Cine este noul membru ales cu unanimitate de voturi
Schimbare în Colegiul de conducere al Judecătoriei Alba Iulia: Cine este noul membru ales cu unanimitate de voturi Judecătorii Judecătoriei...
Alba Iulia îi celebrează pe cei care împlinesc 100 de ani: Primăria pregătește o premiere specială pentru centenari
Alba Iulia îi celebrează pe cei care împlinesc 100 de ani: Primăria pregătește o premiere specială pentru centenari Primăria Municipiului...
Politică Administrație
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate Direcția Județeană...
Un nou consilier local USR la Cugir: Judecătoria Alba Iulia a validat mandatul lui Ioan Radu Miclea, în locul demisionarului Mihai Rus
Un nou consilier local USR la Cugir: Judecătoria Alba Iulia a validat mandatul lui Ioan Radu Miclea, în locul demisionarului...
Opinii Comentarii
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual la Blaj
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual...
16 noiembrie: Sfântul Matei, apostolul care a lăsat în urmă averea pentru credință. Povestea vameșului devenit unul dintre cei patru mari evangheliști
16 noiembrie: Sfântul Matei, apostolul care a lăsat în urmă averea pentru credință. Povestea vameșului devenit unul dintre cei patru...