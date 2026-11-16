Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate

Direcția Județeană de Mediu Alba a publicat proiectul deciziei de încadrare pentru modernizarea infrastructurii rutiere locale din satele Mușca și Hădărău, comuna Lupșa. Concluzia: investiția nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Aproape cinci kilometri de străzi vor intra în lucru

Proiectul vizează 15 străzi și racorduri de categoria tehnică IV, cu o bandă de circulație, însumând 4.868 de metri. Cele mai lungi tronsoane sunt strada Țăpuși (1.220 m) și strada Munceluș (1.142 m). Printre celelalte se numără străzile Rozale, Bisericii, Burănești, Sindrilarilor, Podireu și Saivan, precum și mai multe racorduri.

Terenul vizat are 30.509 mp, are folosința actuală de drum și se află în intravilanul localităților.

Podețe, rigole și ziduri de sprijin

Lucrările includ un sistem de colectare a apelor pluviale, cu rigole carosabile, rigole de acostament și șanțuri pereate. Sunt prevăzute 29 de podețe, dintre care 27 tubulare noi, iar două vechi vor fi înlocuite cu rigole carosabile.

Pentru stabilizarea taluzurilor se vor construi fundații adâncite de parapete și ziduri de sprijin din beton armat, cu înălțimi de până la 4 metri. Două dintre podețe, pe străzile Țăpuși și Sindrilarilor, traversează pâraie necadastrate.

Pentru ele au fost calculate debitele de viitură cu probabilitate de depășire de 1%, de 5,40 m³/s, respectiv 4,10 m³/s.

foto reprezentativă: arhivă

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