Alertă de urs… degeaba la Ciugud! Jandarmii au intervenit de urgență, dar „animalul” era un sac de gunoi purtat de vân

Mobilizare de urgență în comuna Ciugud, după ce o femeie a semnalat prezența unui urs. Jandarmeria Alba a trimis un echipaj de intervenție, iar ISU Alba a emis un mesaj Ro-Alert pentru protejarea populației. La fața locului, jandarmii au descoperit însă că presupusul animal sălbatic era, de fapt, un sac de gunoi menajer mișcat de vânt.

„În comuna Ciugud a fost semnalată în noaptea de marți spre miercuri prezența unui urs.

La fața locului s-a deplasat de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.

Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că cele sesizate nu se confirmă.

Apelanta a văzut un sac de gunoi menajer pe care îl bătea vântul și se mișca”, a transmis Jandarmeria Alba.

foto: arhivă