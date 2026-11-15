Un nou consilier local USR la Cugir: Judecătoria Alba Iulia a validat mandatul lui Ioan Radu Miclea, în locul demisionarului Mihai Rus
Un nou consilier local USR la Cugir: Judecătoria Alba Iulia a validat mandatul lui Ioan Radu Miclea, în locul demisionarului Mihai Rus
Judecătoria Alba Iulia a validat, pe 29 octombrie 2026, mandatul de consilier local al lui Ioan Radu Miclea în Consiliul Local al orașului Cugir. Acesta îl înlocuiește pe Mihai Rus, care și-a dat demisia.
Ambii sunt membri ai partidului Uniunea Salvați România (USR) și au fost aleși pe lista formațiunii la alegerile locale din 9 iunie 2024. Cererea de validare a fost depusă de orașul Cugir pe 27 octombrie 2026.
Potrivit actelor, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 213/2026 aleșii locali au luat act de demisia lui Mihai Rus și de încetarea de drept a mandatului său, iar locul a fost declarat vacant. Mandatul lui Rus fusese validat în octombrie 2024, odată cu cele ale celorlalți 14 consilieri.
Legea prevede că, atunci când mandatul unui consilier încetează înainte de termen, consiliul local constată vacanța, iar instanța validează mandatul următorului supleant de pe lista partidului. Ioan Radu Miclea figura pe poziția 4 în lista supleanților USR din procesul-verbal de centralizare a voturilor.
Conform cererii, după validările și invalidările din 2024, el a ajuns primul supleant al partidului, așa că i-a revenit locul rămas liber. Instanța a verificat îndeplinirea condițiilor din Codul administrativ. Din copia cărții de identitate, cazierul judiciar și o adresă a organizației USR, judecătorul a reținut că Miclea are domiciliul în Cugir, nu și-a pierdut drepturile electorale și rămâne membru al partidului pe lista căruia a fost ales.
S-a constatat și că raportul privind veniturile și cheltuielile electorale a fost depus, iar din documentele dosarului nu reiese că ar fi fost ales prin fraudă electorală. Prin urmare, mandatul acestuia a fost validat, el urmând să ocupe locul rămas liber prin demisia colegului său.
USR are trei mandate de consilier local În Consiliul Local Cugir.
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