Accident rutier la intrare în Oiejdea: Două autoturisme implicate. Pompierii intervin de urgență

Un accident rutier a avut loc miercuri, 18 noiembrie 2026, pe DN 1, la intrare în localitatea Oiejdea. Din primele informații disponibile, două autoturisme sunt implicate în evenimentul rutier.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs pe DN 1, la intrare în loc. Oiejdea.

In accident ar fi implicate 2 auto, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 ambulanță SAJ.

Update ISU Alba:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului.

În accident sunt implicate 1 autoturism și 1 autocamion (transporta gunoi menajer).

La locul accidentului au fost 2 persoane asistate medical din care o persoană vă fi transportată la spital (conșitentă, cooperantă).

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