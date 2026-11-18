Foto | Rezultate deosebite obținute de elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la etapa locală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la șah
Rezultate deosebite obținute de elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la etapa locală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la șah
Elevii pasionați de șah ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au obținut rezultate deosebit la etapa locală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar.
Mai exact, elev sergent Bianca Salati-Dragoș a obținut Premiul I, iar elev caporal Roxana Baum a fost recompensată cu Premiul al III-a.
,,Concentrarea, mutările inspirate și o bună strategie de joc, elevii au obținut clasări pe podium, asigurându-și astfel calificarea la etapa județeană. Felicitări și mult succes la etapa județeană.”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.
Șahiștii sunt îndrumați și pregătiți de căpitan Alexandru Simion.
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