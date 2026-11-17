Andrei Rațiu și Vlad Dragomir, cei doi fotbaliști cu origini în Alba, titulari (și) în Bosnia-Herțegovina – România: Formula de start
Andrei Rațiu și Vlad Dragomir, cei doi fotbaliști cu origini în Alba, titulari (și) în Bosnia-Herțegovina – România: Formula de start
La fel ca în partida anterioară cu Polonia, Andrei Rațiu și Vlad Dragomir, cei doi fotbaliști cu origini în Alba, sunt titulari în Bosnia-Herțegovina – România, meci din Liga Națiunilor.
Partida este programată marți, 17 noiembrie 2026, de la ora 21.45 (ora României), la Zenica, fiind transmisă în direct la TV pe Antena 1, dar și la Radio România Actualități.
Tricolorii vor încerca să obțină victoria pentru a evita barajul de rămânere în Liga B a Ligii Națiunilor la fotbal.
Miza care vine la pachet este posibilitatea de a evolua într-o grupă de 5 echipe în preliminariile pentru turneul final al Campionatului European din 2028.
Iată formula de echipă decisă de selecționerul Gheorghe Hagi: Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu – R. Marin, Screciu, V. Dragomir – I. Hagi / cpt. – Man, Bîrligea
Rezerve: Târnovanu, L. Popescu – Ghiță, Fl. Coman, Cicâldău, M. Ilie, R. Ilie, Eissat, Cîrjan, Corbu, Moruțan, Strata
Jovo Lukic, atacantul vicecampioanei României, „U” Cluj, este titlular în efectivul gazdelor.
foto: arhivă
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