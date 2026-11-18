Șapte spitale din România intră în rețeaua de tratament pentru bolile rare: Pacienții vor beneficia de servicii decontate de CNAS

Accesul pacienților cu boli rare la diagnostic și tratament ar putea deveni mai facil, după ce Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) au propus extinderea rețelei de spitale care derulează programe naționale de sănătate curative.

Un proiect de ordin, pus în transparență decizională, prevede includerea a șapte noi unități medicale din Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Brașov, Zalău, Miercurea Ciuc și București. Astfel, pacienții vor putea beneficia de servicii medicale decontate prin CNAS mai aproape de domiciliu.

Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, noile centre vor asigura tratamente pentru mai multe afecțiuni rare, printre care hemoglobinuria paroxistică nocturnă, miastenia gravis generalizată, neuromielita optică, boala Fabry și alfa-manozidoza.

Ce spitale vor intra în program

Lista unităților medicale propuse și a afecțiunilor pentru care vor putea asigura tratament este următoarea:

*Cluj-Napoca: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii – hemoglobinurie paroxistică nocturnă și purpură trombotică trombocitopenică dobândită;

*Timișoara: Spitalul Județean „Pius Brînzeu” – miastenie gravis generalizată și neuromielită optică;

*Craiova: Spitalul de Neuropsihiatrie – boli neurologice rare degenerative și inflamator-imune;

*Brașov: Spitalul Județean – hemoglobinurie paroxistică nocturnă, miastenie gravis și neuromielită optică;

*Zalău: Spitalul Județean – boli neurologice rare degenerative și inflamator-imune;

*Miercurea Ciuc: Spitalul Județean – boala Fabry;

*București: Institutul Clinic Fundeni – alfa-manozidoză.

Ministrul Sănătății a subliniat că extinderea rețelei răspunde unor nevoi concrete ale pacienților. La Cluj-Napoca sunt deja trei persoane care au nevoie de tratament, în timp ce la Miercurea Ciuc este înregistrat cazul unui copil diagnosticat cu boala Fabry.

„În spatele acestor modificări sunt oameni, nu doar proceduri administrative”, a transmis Alexandru Rogobete, arătând că apropierea serviciilor medicale de pacienți înseamnă mai puține deplasări, mai puțină incertitudine și acces mai rapid la îngrijire.

Proiectul reprezintă un nou pas în extinderea accesului la tratamente pentru persoanele diagnosticate cu boli rare, o categorie de pacienți pentru care diagnosticul și continuitatea îngrijirii sunt esențiale. Măsura urmează să parcurgă procedura de transparență decizională înainte de adoptare.

sursa: Mediafax

foto: Spitalul Județean Brașov (credit: jurnalul.ro)

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