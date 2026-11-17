România, un nou coșmar în Bosnia și Herțegovina, 1-2, la ultima partidă din Nations League! Gafă imensă Andrei Rațiu la egalare și „tricolorii”, la baraj
România, un nou coșmar în Bosnia și Herțegovina, 1-2 (1-1), la ultima partidă din Nations League! Gafă imensă Andrei Rațiu la egalare și „tricolorii”, la baraj
România a pierdut la Zenica, după ce a deschis scorul, 1-2 (1-1) cu reprezentativa Bosniei și va disputa un baraj de evitarea retrogradării din Liga B a Ligii Națiunilor, asta după gafa imensă a lui Andrei Rațiu, ce a dus la restabilirea egalității
Esmir Bajraktarevic (82) a răsucit cuțitul în rană și a marcat senzațional, cu un șut la colțul scurt, arătând diferența actuală între cele două reprezentative, dar și de ce Denis Man este rezerva sa la PSV Eindhoven.
Într-o atmosferă încinsă, cu Imnul României iarăși huiduit, și cu scandări „țiganii, țiganii” din tribune, România a început excelent partida de la Zenica. Gol Bîrligea (6, la pasa lui Man), dar o imensă gafă a lui Rațiu (44), a dus la restabilirea egalității. Fundașul legitimat la Rayo Vallecano a lovit defectuos balonul, iar Benjamin Tahirovic a profitat de gafa uriașă din careul „tricolorilor” și l-a învins pe Otto Hindrich.
Cu 5 înfrângeri din 6 meciuri sub comanda „Regelui” Hagi în Nations League, și cea mai slabă clasare din istorie (locul 58 în ierarhia FIFA), România joacă un baraj pentru menținrea în Liga B
Insulele Feroe, Estonia, Belarus și Cipru sunt cele 4 posibile adversare ale României la barajul de menținere/promovare în Liga B, tragerea la sorți fiind vineri.
Andrei Rațiu a fost titular și înlocuit în minutul 66 cu Strata, iar Vlad Dragomir, celălalt jucător din Alba, a jucat până la pauză, când a fost substituit de Cicâldău
„Tricolorii” aveau nevoie de o victorie în deplasare cu Bosnia și Herțegovina, rezultat coroborat cu un pas fals al Poloniei cu Suedia.
După succesul cu Polonia, singular în această campanie, România a încercat minunea împotriva coșmarului. Bosnia și Herțegovina, prezentă la recentul Mondial, a mizat pe Jovo Lukic, golgheterul lui „U” Cluj și al Superligii. Elevii lui Sergej Barbarez aveau trei victorii consecutive contra României, oprindu-ne și din drumul spre Mondial, ultimul fiind 4-2 pe „Arena Națională”
Foto: Gazeta Sporturilor
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