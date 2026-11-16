16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual la Blaj

La 16 noiembrie 2026 se împlinesc 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, poet, publicist, profesor și participant la Revoluția de la 1848 din Transilvania. Numele său este înscris pentru totdeauna în istoria și cultura românilor prin versurile poeziei „Un răsunet”, cunoscută astăzi sub titlul „Deșteaptă-te, române!”, devenită Imnul Național al României.

Născut la Bistrița, într-o familie modestă, Andrei Mureșanu a devenit una dintre personalitățile reprezentative ale generației pașoptiste, generație care a contribuit la afirmarea conștiinței naționale, la promovarea limbii române și la susținerea idealurilor de libertate, dreptate și unitate.

Aniversarea celor 210 ani de la nașterea sa reprezintă un prilej de evocare a unei personalități care a transformat poezia într-un mesaj de solidaritate, demnitate și speranță pentru întregul popor român.

Copilăria și anii de formare

Andrei Mureșanu s-a născut la 16 noiembrie 1816, în orașul Bistrița, într-o familie greco-catolică. Părinții săi au fost Eftimia și Teodor Mureșanu. Tatăl său se ocupa cu o mică activitate meșteșugărească, iar familia se confrunta cu dificultăți materiale.

Încă din copilărie, Andrei a manifestat înclinație spre învățătură, fiind sprijinit să-și continue studiile. A urmat Școala Normală săsească din Bistrița, între anii 1825 și 1826, apoi gimnaziul piarist din același oraș, între 1827 și 1832.

În anul 1832 și-a continuat pregătirea intelectuală la Blaj, unde a studiat filosofia și teologia. Aici i-a avut ca profesori pe personalități marcante ale culturii românești transilvănene, precum Timotei Cipariu și Simion Bărnuțiu.

Anii petrecuți la Blaj au contribuit la formarea convingerilor sale culturale și patriotice, într-un mediu în care idealurile afirmării naționale a românilor erau tot mai puternice.

Profesor și publicist la Brașov

În anul 1838, Andrei Mureșanu s-a stabilit la Brașov, la invitația prietenului său George Barițiu. A lucrat inițial ca institutor la școala românească, apoi ca profesor la gimnaziu.

Brașovul avea să devină un important spațiu al activității sale intelectuale și publicistice.

A colaborat la publicațiile „Gazeta de Transilvania” și „Foaie pentru minte, inimă și literatură”, unde a publicat poezii, articole, fabule și alte scrieri cu tematică socială și patriotică.

Prin activitatea sa literară, Mureșanu a susținut drepturile românilor, promovarea culturii naționale și afirmarea identității românești. Scrierile sale reflectau preocupările unei epoci în care libertatea și emanciparea națională deveniseră idealuri fundamentale.

Revoluția de la 1848 și nașterea unui simbol național

Anul 1848 a reprezentat un moment decisiv atât pentru istoria românilor, cât și pentru destinul lui Andrei Mureșanu.

Participant la mișcarea revoluționară din Transilvania, poetul s-a implicat în susținerea revendicărilor naționale și sociale ale românilor. A făcut parte din delegația Brașovului la Adunarea de la Blaj din mai 1848.

În atmosfera revoluționară a acelor zile, poetul a scris poezia „Un răsunet”, devenită ulterior cunoscută sub titlul „Deșteaptă-te, române!”.

Versurile sale au exprimat dorința de libertate, demnitate, unitate și emancipare națională. Mesajul poemului a depășit repede cadrul literar, devenind un cântec mobilizator pentru românii care luptau pentru drepturile și identitatea lor.

Poezia a fost pusă pe muzică de Anton Pann, iar cântecul s-a răspândit rapid în rândul participanților la mișcarea revoluționară.

Nicolae Bălcescu avea să numească această creație „Marseilleza românilor”, subliniind forța sa mobilizatoare și semnificația națională.

„Deșteaptă-te, române!” nu a fost doar o creație poetică, ci expresia unei aspirații colective, un îndemn la trezirea conștiinței naționale.

Destinul poetului după Revoluția de la 1848

Înfrângerea Revoluției de la 1848 a adus schimbări dramatice în viața poetului. După evenimentele revoluționare, Andrei Mureșanu a trecut în Muntenia împreună cu George Barițiu. Cei doi au fost capturați de trupele țariste și duși în nordul Moldovei.

După eliberare, Mureșanu și-a continuat activitatea intelectuală, lucrând o perioadă ca traducător la Sibiu și colaborând la publicația „Telegraful Român”.

A continuat să scrie poezii cu tematică patriotică, socială și morală, exprimând preocuparea pentru destinul poporului român.

În anul 1862 și-a publicat volumul de versuri, reunind o parte importantă a creației sale literare.

Viața sa a fost însă scurtă. Bolnav și afectat de greutățile anilor care trecuseră, Andrei Mureșanu s-a stins din viață la Brașov, la 12 octombrie 1863, la numai 46 de ani.

„Deșteaptă-te, române!” – de la cântec revoluționar la Imnul Național

Destinul poeziei „Un răsunet” nu s-a încheiat odată cu moartea autorului său. Dimpotrivă, creația a continuat să însoțească momente importante ale istoriei românești.

Cântecul a fost intonat în timpul Războiului de Independență din 1877–1878, precum și în cele două războaie mondiale.

În perioada regimului comunist, interpretarea sa a fost interzisă, însă cântecul nu a dispărut din memoria colectivă. A răsunat la Brașov, în timpul revoltei muncitorești din 15 noiembrie 1987, și a devenit unul dintre simbolurile Revoluției din decembrie 1989.

La 24 ianuarie 1990, „Deșteaptă-te, române!” a fost adoptat oficial ca Imn Național al României, iar statutul său a fost consacrat ulterior prin Constituția din 1991.

Astăzi, versurile lui Andrei Mureșanu reprezintă unul dintre cele mai importante simboluri ale identității naționale, fiind intonate la manifestări oficiale, ceremonii militare, evenimente culturale și competiții sportive.

Moștenirea culturală a lui Andrei Mureșanu

Memoria poetului este păstrată în primul rând în orașul său natal, Bistrița, unde statuia sa de bronz, realizată de sculptorul Corneliu Medrea, a fost inaugurată în noiembrie 1938.

Andrei Mureșanu rămâne o personalitate importantă a culturii române, reprezentant al generației pașoptiste și un exemplu al intelectualului care și-a pus talentul și convingerile în slujba comunității naționale.

Valoarea sa nu se rezumă numai la poezia care a devenit imnul țării. Întreaga sa activitate literară și publicistică reflectă preocuparea pentru educație, libertate, dreptate socială și afirmarea identității românești.

sursa: Agerpres

foto – cu rol ilustrativ

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