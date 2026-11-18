CSȘ Blaj, lider la Under 17, volei masculin| Victorii pe linie, la Bistrița, pentru formația lui Alexandru Man!

CSȘ Blaj, singura reprezentantă a Albei în Campionatul Under 17 de volei masculin organizat de Federația Română de Volei, a câștigat toate meciurile disputate în Seria F, la Bistrița.

Echipa din „Mica Romă”, pregătită de destoinicul antrenor Alexandru „Delu” Man s-a impus în partidele cu CSȘ Viitorul Cluj-Napoca (3-0), LPS Bihorul Oradea (3-1) – un succes extrem de impotant și LPS Bistrița (3-0).

A fost al doilea turneu al competiției juvenile, iar CSȘ Blaj este lider, cu 15 puncte, la egalitate și setaveraj (16-4) cu LPS Bihorul Oradea, în ierarhie urmând Viitorul Cluj (5 p) și LPS Bistrița (in punct). Următorul turneu al cadeților este în perioada 11-13 decembrie, la Cluj-Napoca.

Și la Under 19, CSȘ Blaj (antrenor Silvia Marcu) este pe locul secund, cu 7 puncte, în Seria E, alături de CSȘ LAPI Dej (8), LPS Bihorul Oradea (3) și CSȘ Bega Timișoara (zero)

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