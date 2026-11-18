Ploi cu găleata și vânt puternic în România: Cod Galben la munte în Alba

România se află de miercuri, 18 noiembrie 2026, de la ora 10.00, sub influența unui episod de vreme severă, caracterizat prin ploi abundente, intensificări puternice ale vântului și rafale care pot depăși 120 km/h la altitudini mari. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică actualizată, valabilă până vineri, 20 noiembrie 2026, la ora 22:00, precum și avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu pentru fenomene periculoase.

România intră, începând de miercuri, 18 noiembrie, sub influența unui episod de vreme severă, caracterizat prin ploi abundente, intensificări puternice ale vântului și rafale care pot depăși 120 km/h la altitudini mari. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă până vineri, 20 noiembrie, ora 22:00, precum și avertizări de cod galben și cod portocaliu pentru fenomene periculoase.

Zonele montane din județul Alba sunt miercuri, 18 noiembrie 2026, între orele 10.00 și 20.00, sub incidența unei avertizări meteo Cod Galben de ploi torențiale însemnate cantitativ.

De asemenea, în intervalul 18 noiembrie 2026, ora 10.00 – 19 noiembrie 2026, ora 20.00, este în vigoare o avertizare meteo Cod Galben de intensificări ale vântului care vizează și zona Munților Apuseni din Alba.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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