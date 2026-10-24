În „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj – Dinamo 0-3! Echipa din „Mica Romă”, eșec dureros în derby-ul rundei!

Volei Alba Blaj a pierdut, scor 0-3 (25-27, 18-25, 16-25), în „Alba Blaj” Arena, derby-ul rundei secunde din Divizia A1 la volei feminin, cu Dinamo, echipă ce are pretenții în actuala stagiune!

La prima apariție a vicecampioanei României în fața fanilor în stagiunea curentă, echipa din „Mica Romă” a ratat testul major, suferind o înfrângere în minimum de seturi.

Volei Alba Blaj venea după un alt insucces ce a lăsat urme, 0-3, în Supercupa României, la Tulcea, cu CSO Voluntari, și a înșirat astfel două insuccese la rând în fața rivalelor. Fără extrema Nelmaira Valdez, ce va lipsi o perioadă îndelungată (intervenție la ligamentele încrucișate) și rusoaica Ksenia Oprya (nu a ajuns încă la Blaj, din pricina formalităților cu viza), ardelencele au arătat că, în acest moment, sunt sub nivelul așteptat și în urma contracandidatelor la supremația internă

*Primul set, pierdut de la 23-17!

Blajul a pornit ca din pușcă setul inaugural, sala încălzindu-se grație evoluției favoritelor care s-au distanțat lejer la 7-2, 9-3, 19-12 și 23-17. A fost cea mai bună perioadă din evoluția gazdelor, care s-au prăbușit inexplicabil. Dinamo a avut nervi de oțel, a egalat după o serie incredibilă, la 23-23, a mai anulat alte două mingi de set și a reușit minunea, câștigând parțialul cu 27-25.

În următoarele două seturi, palide sclipiri ale amfitrioanelor în fața unui oponent mult mai convingător. Dinamo, aflată la debutul stagional, a avut mai mareu prim-planul și s-a impus de justețe.

*Amelie Rotar împotriva Blajului!

Dinamo are pretenții mari în stagiunea curentă, după o campanie spectaculoasă de transferuri, „perla coroanei” fiind fosta echipieră a Blajului, Amelie Rotar, alte două voleibaliste „alb-roșii” având un trecut la gruparea ardeleană, Axinte și Ter Brugge. Etapa viitoare este deplasare la Corona Brașov, miercuri, 28 octombrie, la ora 19.00

Foto: Gabi RUS

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