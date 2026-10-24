Foto | Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Alba Iulia: Au fost finalizate lucrările de consolidare a iconostasului

Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Alba Iulia: Au fost finalizate lucrările de consolidare a iconostasului

În cursul zilei de vineri, 23 octombrie 2026 au fost finalizate lucrările de consolidare a iconostasului Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Alba Iulia.

De curând biserica respectivă beneficiază și de iluminat arhitectural.

Preotul paroh Florin-Spiridon Croitoru este cel care a solicitat sprijinul autorităților locale pentru punerea în evidență a locașului de cult prin instalarea unui iluminat arhitectural al fațadei clădirii.

Parohia „Cuvioasa Paraschiva” din municipiul Alba Iulia a fost înființată în vara anului 1993. Odată cu înființarea parohiei, a fost numit ca păstor părintele Gheorghe Benchea. Biserica, ridicată între anii 1993-1996, este construită din lemn, impresionând până astăzi prin arhitectura sa. În anul 1996, lângă părintele paroh Gheorghe Benchea avea să fie transferat părintele Ioan Benchea, de la parohia Teiuș I.



Începând din anul 2014, odată cu încheierea activității administrative și pastoral-misionare a părintelui Gheorghe Benchea, a fost numit ca paroh al bisericii „Cuvioasa Paraschiva” părintele Florin-Spiridon Croitoru.

Locașul de cult a beneficiat în timp de o serie de lucrări, atât interioare, cât și exterioare.

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