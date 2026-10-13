Volei Alba Blaj, nouă coordonatoare, Kristina Besman, și debut, la Constanța, în Divizia A1!
Volei Alba Blaj, nouă coordonatoare, Kristina Besman, și debut, la Constanța, în Divizia A1! Pregătire pentru Supercupa României, la Tulcea, cu CSO Voluntari
Volei Alba Blaj debutează miercuri, 14 octombrie, la ora 18.00, în noua ediția a Diviziei A1 la volei feminin, cu o deplasare la CSM Constanța, meci mutat tocmai pentru ca gruparea din „Mica Romă” să rămână în Dobrogea, în vederea partidei din Supercupa României, sâmbătă, ora 16.30, la Tulcea, cu campioana CSO Voluntari, rivala din ultimii ani.
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În distribuția grupării ardelene este o noutate, coordonatoarea Kristina Besman (30 ani, 1.84 m), titluara naționalei Azerbaidjanului. Această mutare s-a produs în contextul în care Kenya Malachias se va opera la genunchi și va lipsi în perioada următoare. Noua echipieră a Volei Alba Blaj a evoluat în ultimele două sezoane în Rusia, la Omichka Omsk și a mai trecut, în carieră pe la Azerrail Baku, Azeryol Baku și Telekom Baku (Azerbaidjan), LP Viesti (Finlanda) și Tulitsa Tula și Yenisey Krasnoyarsk (Rusia).
„CSM Constanța este o echipă foarte dificilă, care practică un volei de calitate. Joacă rapid și are, de asemenea, voleibaliste bune pe banca de rezerve, pe toate posturile. În plus, este întotdeauna foarte greu să joci la Constanța. Trebuie să rămânem concentrați și să luăm fiecare meci în parte. Nu trebuie să ne entuziasmăm prea mult și nici să ne gândim prea mult la Supercupă, pentru că mai întâi avem acest meci important”, a spus antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez, citat de pagina oficială a clubului. Spaniolul consideră că, raportat la stagiunea anterioară, echipa sa are un plus de experiență, Blajul dorindu-și, în sezonul ce urmează, toate trofeele interne, dar și un parcurs cât mai lung în Cupa CEV.
Foto: Nicu GOGA (Radio Blaj)
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