Care va fi următoarea capitală de tineret a României, în 2028: Decizie luată la Alba Iulia

Competiția „Capitala Tineretului din România 2028” s-a încheiat. La Alba Iulia, în cadrul Summitului Tinerilor 11, finalistele au fost Brașov, Mediaș și Suceava.

Decizia privind câștigătorul titlului de „Capitala Tineretului din România 2028” a fost anunțată în seara zilei de sâmbătă, 24 octombrie 2026, numele rostit fiind… Suceava!

Brașov, Mediaș și Suceava au ajuns în finala competiției naționale, după o ediție cu un număr record de candidaturi. Câștigătorul va beneficia de un premiu de 50.000 de euro, sprijin profesional și oportunitatea de a găzdui Summitul Tinerilor din 2028.

Programul „Capitala Tineretului din România” urmărește să încurajeze administrațiile locale, organizațiile neguvernamentale și partenerii comunitari să dezvolte inițiative adaptate nevoilor tinerilor.

Candidaturile au cuprins viziunea orașelor pentru anul de titlu, programele propuse, parteneriatele locale, resursele disponibile, bugetele estimate și modalitățile prin care tinerii urmează să fie implicați în conceperea și implementarea proiectelor.

Un element de noutate al ediției 2028 a fost introducerea mecanismului Youth Voice, prin care un juriu format exclusiv din tineri a contribuit la evaluarea candidaturilor. Cei 24 de membri ai acestuia, proveniți din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României, au analizat componentele proiectelor dedicate tinerei generații și materialele video realizate de echipele candidate.

În etapa finală, orașele au avut ocazia să își prezinte viziunea în fața unui juriu independent și să răspundă întrebărilor evaluatorilor.

Ce presupune titlul pentru orașul câștigător

Localitatea desemnată „Capitala Tineretului din România 2028” va primi un premiu de 50.000 de euro, oferit de Banca Comercială Română. Pachetul de beneficii include, de asemenea, dreptul de a găzdui Summitul Tinerilor din 2028, precum și mentorat și sprijin profesional pentru dezvoltarea și implementarea programului propus.

Dincolo de componenta financiară, titlul reprezintă o oportunitate de consolidare a colaborării dintre autoritățile locale, organizațiile de tineret, instituțiile de învățământ și mediul privat. Un astfel de program poate contribui la dezvoltarea voluntariatului, educației nonformale, participării civice și inițiativelor comunitare, în funcție de proiectele asumate de orașul câștigător.

Organizatorii au subliniat că beneficiile programului nu se limitează la premiul financiar, ci vizează și capacitatea comunității de a atrage parteneri, de a mobiliza resurse și de a continua inițiativele după încheierea anului de titlu.

Alba Iulia, gazda dialogului național despre tineret

Pentru Alba Iulia, organizarea Summitului Tinerilor 11 a reprezentat un prilej de a reuni reprezentanți ai comunităților din țară și de a susține dialogul privind rolul tinerilor în dezvoltarea locală.

Evenimentul a adus în atenție provocările și oportunitățile cu care se confruntă tinerii, precum și importanța cooperării dintre sectorul public, societatea civilă și mediul privat. Totodată, găzduirea finalei a oferit orașului vizibilitate în cadrul unuia dintre programele naționale dedicate dezvoltării comunităților de tineret.

Competiția pentru titlul din 2028 a demonstrat interesul tot mai mare al orașelor pentru dezvoltarea unor programe care să transforme participarea tinerilor într-o componentă constantă a vieții comunitare.

foto: Cosmin Szekely

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