Video: CSM Unirea Alba Iulia – Progresul Pecica 4-0 (2-0) | Liderul, a șasea victorie consecutivă!
CSM Unirea Alba Iulia – Progresul Pecica 4-0 (2-0), în Seria 7 din Liga 3: Liderul, a șasea victorie consecutivă!
CSM Unirea Alba Iulia a repurtat a șasea victorie consecutivă, 4-0 (2-0) pe „Cetate”, în disputa cu Progresul Pecica, meci precedat de un moment de reculegere în memoria fostului portaru unirist Florin Cotora. „Alb-negrii” se mențin în fotoliul de lider al Seriei 7 la finele unui meci controlat cu autoritate și al șaselea joc adjudecat, golevaraj 25-1!
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Uniriștii, al șaselea succes la rând
Ghanezul Amidu (14), la prima reușită pentru Unirea, a deschis scorul din centrul careului, la o pasă din dreapta de la Ayeni. Scorul a fost majorat de Prejmerean (25, penalty), acordat ușor, pentru împingere Borcea la Ayeni.
Un joc la o singură poartă, de-a șoarecele și pisica, arădenii așezându-se pe două linii în speranța limitării proporțiilor scorului.
Cordeiro (51), renegat pentru erorile de la Blaj și Cugir, a finalizat pentru 3-0 cu un șut pe joc, la colțul lung, ocaziile contabilizându-se în dreptul amfitrionilor. Rezultatul final a fost stabilit în minutul 87 de congolezul Mbombo, la prima reușită în „alb-negru”. Mbombo a finalizat din centrul careului, la capătul unei combinații-fulger.
Urmează derby „de Alba, la Micești, cu concitadina CSU Alba Iulia, vineri, 31 octombrie 2026.
La gazde, Cordeiro, Amidu și Prejmerean în formula de start, pe bancă Ghazioni, Donca și Chindriș; Cl. Bălan a fost iertat și reprimit la antrenamente. Arădeni au mizat pe un unsprezece tânăr, cu 7 jucători underi. Urmează derby „de Alba, la Micești, cu concitadina CSU Alba Iulia, vineri, 31 octombrie.
Arbitri V. Fătu (Bistrița-Năsăud), Ș. Buie, Cr. Mureșan (ambii Maramureș), rezervă Căt. Flonta (Cluj) Observatoru Cr. Bologan (Bihor), Cr. Gîț (Hunedoara)
Foto: CSM Unirea Alba Iulia (arhivă)
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