Curier Județean

Video | Vin, delicatese și voie bună în inima Alba Iuliei! Festivalul din Țara Vinului 2026, în curtea Palatului Principilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 39 de minute

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Vin, delicatese și voie bună în inima Alba Iuliei! Festivalul din Țara Vinului 2026, în curtea Palatului Principilor

Vinuri alese, brânzeturi pentru toate gusturile, preparate din carne, mititei și purceluș la proțap, dar și surprize, precum sucul încălzit – toate au transformat curtea Palatului Principilor Transilvaniei din Alba Iulia într-un punct de atracție pentru iubitorii de gastronomie și vinuri de calitate.

Petrecerea Divorțaților

Festivalul din Țara Vinului 2026 a debutat într-o atmosferă animată, cu degustări, povești între producători și vizitatori și numeroase tentații culinare.

Sâmbătă, 24 octombrie 2026, prima zi a evenimentului a adus în prim-plan producători locali, vinuri care merită descoperite și specialități gastronomice menite să completeze experiența degustărilor.

Organizatorii îi așteaptă în continuare pe albaiulieni și pe turiști să se bucure de oferta festivalului, care continuă și în weekend. Duminică, 25 octombrie 2026, vizitatorii pot reveni în curtea Palatului Principilor Transilvaniei pentru noi degustări, întâlniri cu producătorii și preparate care pun în valoare diversitatea gastronomiei locale.

Evenimentul este organizat de Asociația Țara Vinului, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia și Palatul Principilor Transilvaniei.

foto-video: Cosmin Szekely

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