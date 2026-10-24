Live Video | CSM Unirea Alba Iulia – Progresul Pecica, în Seria 7 din Liga 3 | Liderul, spre a șasea victorie consecutivă
CSM Unirea Alba Iulia – Progresul Pecica, în Seria 7 din Liga 3 | Liderul vizează a șasea victorie consecutivă
CSM Unirea Alba Iulia întâlnește Progresul Pecica pe „Cetate”, sâmbătă, 24 octombrie 2026, de la ora 15.00, meci contând pentru penultima rundă a turului eșalonului terț
Formația din Cetatea Marii Uniri își poate consolida poziția în fruntea ierarhiei cu o victorie împotriv arădenilor care runda trecută au pierdut acasă cu Metalurgistul Cugir.
Meciul este transmis în direct pe You Tube de către clubul unirist albaiulian.
În etapa viitoare, la Micești, este un nou derby de „Alba”, CS Universitar Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia.
Arbitri V. Fătu (Bistrița-Năsăud), Ș. Buie, Cr. Mureșan (ambii Maramureș), rezervă Căt. Flonta (Cluj) Observatoru Cr. Bologan (Bihor), Cr. Gîț (Hunedoara)
foto: arhivă
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