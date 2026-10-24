Nicolae Stanciu, decisiv în China: Pasă de gol în victoria de pe terenul liderului

O nouă prestație de excepție a fotbalistului albaiulian Nicolae Stanciu.

Acesta a fost decisiv pentru Dalian Yingbo în victoria obținută sâmbătă, 24 octombrie 2026, pe terenul liderului Chengdu Rongcheng.

Internaționalul român a oferit pasa decisivă la unicul gol al partidei, rezultat care menține echipa sa în cursa pentru titlul de campioană a Chinei.

Nicolae Stanciu a transformat o fază fixă în pasa de gol pentru Mamadou Traoré și a păstrat șansele lui Dalian Yingbo la titlul Chinei.

Asta după ce gazdele au ratat un penalty și au avut un gol anulat.

foto: arhivă

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