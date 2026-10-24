Cum a obținut o consilieră locală din Cenade, Luisa Bunescu, definitiv în justiție dreptul de a participa online la ședințele Consiliului Local: „O victorie a principiilor democratice”

O consilieră din comuna Cenade a obținut definitiv, în justiție, dreptul de a participa online la ședințele consiliului local. Luisa Maria Bunescu este originară din această comună, dar lucrează la Comisia Europeană, în Bruxelles.

La alegerile locale din 2024, tânăra a candidat independent și a obținut 90 de voturi (20,4%), respectiv aproape de patru ori mai mult decât PSD (5,61%). După ce a depus jurământul, Luisa a revenit la Bruxelles, la locul de muncă. A cerut, însă, conducerii primăriei să îi permită să participe online la ședințele consiliului local, lucru prevăzut atât de regulament cât și de legislația în vigoare. Reprezentanții instituției au refuzat acest lucru, susținând că, dacă vrea să participe la ședințe, trebuie să o facă exclusiv fizic.

Consiliera a inițiat și un proiect de hotărâre și cerut un vot consilierilor locali pe această temă, dar majoritatea PNL a decis că ședințele nu pot fi organizate online. Neavând o altă soluție, Luisa Bunescu a dat în judecată Primăria Cenade și a avut câștig de cauză, atât la Tribunalul Alba, cât și la Curtea de Apel Alba Iulia. Hotărârea definitivă a fost pronunțată în 5 octombrie 2026.

„O victorie a principiilor democratice”

Consiliera independentă a susținut că, prin decizia Consiliului Local Cenade îi este îngrădit dreptul la muncă, respectiv alegerea profesiei şi a locului de muncă. Din punct de vedere politic, comuna este dominată de mulți ani de PNL, partid care a obținut majoritatea în consiliul local și funcția de primar și la alegerile locale din 2024. Pe lângă PNL, care are șapte reprezentanți, în consiliul local a mai ajuns doar un consilier PSD și independenta Luisa Bunescu.

„Această victorie nu este doar una personală, ci reprezintă, înainte de toate, o victorie a principiilor democratice, a legalității și a dreptului fiecărui ales local de a-și exercita mandatul încredințat de cetățeni. Nu am urmărit privilegii și nici tratamente preferențiale, ci doar respectarea unor drepturi legale și posibilitatea de a-mi îndeplini responsabilitățile față de comunitate. Îmi doresc să las în urmă aceste conflicte și să mă concentrez pe ceea ce contează cu adevărat: binele comunității. Vreau să contribui activ la dezvoltarea comunei Cenade, în special prin proiecte în domeniul educației și culturii.

Îmi doresc ca energia și timpul nostru să fie dedicate inițiativelor care aduc beneficii reale oamenilor, nu disputelor. Îmi doresc ca mesajul principal din această experiență să fie acela că respectarea legii nu este opționala și că drepturile oferite de lege nu pot fi retrase după bunul plac al cuiva”, a spus tânăra consilieră de la Cenade.

Aceasta s-a născut și a crescut în comună și susține că a participat la alegerile pentru consiliul local din dorinţa sinceră de a putea face mai mult pentru comuna sa și a considerat chiar că, raportat la locul de muncă, poate fi un real ajutor pentru administraţia publică. Și-a axat campania electorală pe patru principii: educație, transparență, antreprenoriat și păstrarea tradițiilor locale. A propus accesul tinerilor și copiilor din comună la programe de educație nonformală, accesul cetățenilor la toate informațiile de interes public ale administrației locale, precum și susținea antreprenorilor care doresc să își deschidă o afacere.

Participarea online, prevăzută de regulamentul Consiliului Local Cenade

Reprezentanții Primăriei Cenade au susținut că stabilirea domiciliului în comună a avut ca scop exclusiv posibilitatea de a participa la alegerile locale. Primăria a mai susținut că, pentru asigurarea manifestării votului în formă electronică, sunt necesare anumite programe, investiţii, echipamente tehnice pe care comuna nu le deține. De asemenea, a mai invocat imposibilitatea concretă de exprimare în mod legal a votului pentru participantul online.

Magistrații care au analizat dosarul au constatat că legea privind Codul administrativ prevede că „se consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice”, normă care a fost preluată și în regulamentul Consiliului Local Cenade. Tot în regulament se mai prevede că ședinţele consiliului local sunt publice și se pot desfăşura cu participarea fizică a consilierilor sau în sistem online, prin utilizarea oricăror mijloace electronice.

„Opțiunea personală a fiecărui consilier local de a participa doar în mod fizic la ședințele consiliului local nu poate fi cenzurată, dar în egală măsură nu se poate restrânge dreptul celorlalți consilieri locali de a participa oricând și prin utilizarea oricăror mijloace electronice”, se precizează în hotărârea instanței.

În consecință, Primăria Cenade a fost obligată, definitiv, să permită participarea consilierei Luisa Bunescu, la ședințele Consiliului Local Cenade „prin participare on-line, prin utilizarea oricăror mijloace electronice, în orice modalitate permisă, cu titlu de exemplu: WhatsApp audio, WhatsApp video, teleconferinţă, videoconferință, etc”. La ședința ce va avea loc săptămâna viitoare, Luisa a fost invitată să participe în sistem online.

articol scris de Dorin Țimonea

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