Foto | Autostrada Sibiu-Pitești: Ziua „cârtiței” se apropie la tunelul Poiana. A ajuns pe șantier capul de foraj al utilajului ce va fi folosit

Autostrada Sibiu-Pitești: Ziua „cârtiței” se apropie la tunelul Poiana. A ajuns pe șantier capul de foraj al utilajului ce va fi folosit

DRDP Craiova a anunțat, sâmbătă, 24 octombrie 2026 că a ajuns capul de foraj al utilajului care va realiza tunelul Poiana, pe Autostrada Sibiu–Piteşti. În punctul cel mai adânc, forajul se va desfăşura la aproximativ 120 de metri sub nivelul terenului. Urilajul a ajuns la faţa locului după un traseu dificil din cauza greutăţii foarte mari – capul de foraj al TBM-ului are o greutate de 131 de tone, iar cu totul transportul a ajuns la 160 de tone.

„Ziua „cârtiței” se apropie!

Capul de foraj al TBM-ului, cu o greutate de 131 de tone, a ajuns, în urmă cu 2 zile, la portalul dinspre Sibiu al viitorului tunel Poiana, de pe Autostrada Sibiu–Pitești. Cu tot cu capul tractor și trailer, ansamblul de transport a cântărit aproximativ 160 de tone.

Drumul până la destinație nu a fost deloc ușor. Transportul a traversat sectoare de autostradă, drumuri naționale și județene, iar ultima parte a traseului a fost parcursă pe drumul neasfaltat care străbate zona Poiana, pe o ploaie mocănească.

Prin efort susținut, coordonare și o mobilizare exemplară, transportatorul și antreprenorul au reușit să ducă la bun sfârșit transportul și descărcarea în siguranță a acestei componente esențiale.

Tunelul Poiana va traversa dealul, iar în punctul cel mai adânc, forajul se va desfășura la aproximativ 120 de metri sub nivelul terenului.

Dar acesta este doar începutul! Peste 100 de transporturi, urmează să aducă, în siguranță, celelalte componente ale TBM-ului la locul de montaj, cel mai greu având peste 160 de tone.

Abia după transportul și asamblarea tuturor componentelor va veni momentul mult așteptat: pornirea „cârtiței” și începerea forajului.

Fiecare transport duce proiectul cu un pas mai aproape de ziua în care dealul Poiana va fi străpuns pentru a face loc Autostrăzii Sibiu–Pitești”, au precizat reprezentanții DRDP Craiova.

sursa foto: DRDP Craiova

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